Andreea Ibacka, suspectă de cancer la sân! A găsit curaj să vorbească despre asta abia acum: „Aș fi simțit uneori nevoia să urlu”

In articol:

Andreea Ibacka, soția celebrului prezentator Cabral Ibacka, a dezvăluit că în urmă cu câțiva ani a trecut prin cel mai greu moment din viața ei. Vedeta a fost suspectă de cancer la sân.

Cu toate că Andreea Ibacka este mereu cu zâmbetul pe buze și emană energie pozitivă tuturor, aceasta trece și prin momente dificile. Vedeta a povestit, mai sinceră ca niciodată, despre afecțiunile și momentele dramatice cu care s-a confruntat.

Andreea Ibacka a fost suspectă de cancer la sân

Andreea Ibacka se poate numi o femeie împlinită atât din punct de vedere personal, cât și din punct de vedere profesional. Vedeta are mereu fața luminată și fericită, însă în spatele zâmbetului se mai ascunde uneori și momente dificile la care nimeni nu se așteaptă.

Citește și: Cabral și Andreea Ibacka, părinți pentru a treia oară? Prezentatorul a ales deja numele bebelușului: ”O să-mi placă la nebunie”

Citeste si: Ce trebuie să ai în portofel de Moș Nicolae 2022- kfetele.ro

Citeste si: Florica Boboi, adevărul despre experiența „Chefi la cuțite”. Ce a spus despre scandalurile din echipa roz- bzi.ro

Fără ezitare, Andreea Ibacka a povestit ceea ce nu se vede la televizor sau în spatele unor postări pe rețelele de socializare. Soția lui Cabral Ibacka a dezvăluit că în urmă cu câțiva ani a fost suspectă de cancer la sân.

Vedeta a trecut prin momente tensionate, însă temerile au fost elucidate când medicii au constatat că nu este nimic de natură canceroasă.

„ Acum câțiva ani am fost suspectă de cancer la sân, un moment greu de gestionat din punct de vedere emoțional. Și mi-a rămas clar în minte faptul că povara anunțatului părinților era la fel de mare ca șocul bolii în sine.”, a povestit Andreea Ibacka, pentru Fanatik.

Andreea Ibacka a ajuns la operație

Andreea Ibacka a ales să țină secret vestea nefericită, iar între timp a continuat investigațiile cu cei mai buni doctori. În final, a ajuns la operație, moment în care medicii au anunțat-o că rezultatele biopsiei au infirmat temerile și nu mai are de ce să își facă griji.

Citește și: Andreea Ibacka și Cabral au petrecut weekend-ul în familie. Prima ieșire în parc, în noua forumulă a fost de poveste

„ Nu am mai vorbit public pe acest subiect, deși înăuntrul meu a fost furtună și aș fi simțit uneori nevoia să urlu. Am avut norocul de a ajunge pe mâinile celor mai buni specialiști, m-am și operat (vreo 20 oameni mi-au fost alături la spital atunci când m-am trezit), iar biopsia a infirmat temerile. Sunt foarte norocoasă, iar de atunci am rămas cu un obicei excelent. Prevenția e nelipsită.”, a mai spus vedeta, pentru sursa citată.

Andreea Ibacka a fost suspectă de cancer la sân [Sursa foto: Instagram]