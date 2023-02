Andreea Ibacka vorbește despre diferența de vârstă dintre ea și Cabral. Cât de des apar neînțelegeri în cuplul lor din această cauză: "Eu i-am înțeles criza vârstei mijlocii"

In articol:

Andreea și Cabral Ibacka formează un cuplu de ani buni și au împreună o familie minunată, dar puțini știu că între cei doi există o diferență de vârstă de 8 ani.

Chiar dacă uneori acest lucru a venit la pachet și cu opinii diferite, se pare că nu a reprezentat un impediment în relația lor. O mărturisește chiar prezentatoarea TV, care susține că ea și soțul ei comunică și se înțeleg perfect.

Citește și: Clipe de groază pentru Cabral și Andreea Ibacka, în timpul uraganului Fiona: „Ne-am temut pentru viețile noastre, la propriu”

Resimte Andreea Ibacka diferență de vârstă dintre ea și Cabral?

Cei opt ani care îi despart nu au reprezentat niciodată un obstacol în căsnicia Andreei Ibacka și a lui Cabral. Cu toate că diferența de vârstă dintre ei nu este deloc una mică, cei doi au reușit întotdeauna să ajungă la un consens, atunci când s-au lovit de situații contradictorii. Secretul, mărturisește vedeta, constă în comunicarea eficientă și în capacitatea de a-ți înțelege partenerul, de fiecare dată: "Diferența nu-i nici mare, nici mică. Deși, după anul fabricației, am fi putut să ne cunoaștem chiar la ședințele cu părinții. Acolo unde participam în calități diferite, vreau să spun. Lumea e atât de mică, încât eu am fost colegă de generală cu Artemis, sora lui Cabral.

Citeste si: Primele reacții după imaginile cu actrița Cansu Dere în viață, după cutremur. Fanii sunt revoltați: ”Nu e ea”- kanald.ro

Citeste si: Au apărut primele imagini cu actrița Cansu Dere, după ce s-a zvonit că ar fi dispărut după cutremurul din Turcia- stirilekanald.ro

Citește și: Cabral Ibacka, ținta escrocilor. Ce mesaj a primit prezentatorul TV pe telefonul mobil: ,,La mine nu merge cu combinația”

Da, există momente în care simțim diferit tocmai prin prisma etapei pe care o traversăm. Eu i-am înțeles criza vârstei mijlocii (să nu-i spuneți că a pățit el așa ceva!), el a mers pe mâna mea când a venit vorba despre decizia extinderii familiei, despre timing-ul ideal (mă scuzați, nu mi-a ieșit nicio formulare mai puțin pompoasă).", a declarat Andreea Ibacka, pentru viva.ro.

Andreea și Cabral Ibacka [Sursa foto: Instagram]

Cum a început povestea de dragoste dintre Andreea Ibacka și soțul ei?

Andreea Ibacka a dezvăluit și cum s-au cunoscut ea și Cabral. Actrița recunoaște că nu s-au grăbit, ci au preferat să lase lucrurile să vină de la sine în relația lor: "Acum, că mă iei la bani mărunți, nici eu nu-mi dau seama care a fost momentul nostru zero. Ne-am împrietenit, am început să ieșim, ne-am vorbit la pertu… și apoi s-a rupt filmul. E clar, mi-a făcut magie neagră! Ăăă, de culoare am vrut să zic.", a mărturisit Andreea Ibacka, pentru sursa citată.

Andreea și Cabral Ibacka [Sursa foto: Instagram]