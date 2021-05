Andreea Lodbă, primele declarații după ce a fost eliminată de la Survivor România. Totul despre strategiile din echipa Faimoșilor: "Vor urma conflicte" EXCLUSIV

In articol:

În urmă cu doar o seară, Andreea Lodbă a fost eliminată din competiția Survivor România. Cu ochii în lacrimi, actrița și-a luat rămas bun de la colegii de echipă, dar a făcut și primele declarații despre întreaga experiență petrecută în Republica Dominicană.

„ Se pare că nu-și mai au rost cuvintele acum. Sentimentul e foarte puternic, emoția e foarte puternică. După cum am spus, mi-aș fi dorit ca această competiție să nu se termine aici, mi-aș fi dorit să continui. Sunt conștientă că am venit mult mai târziu în competiție față de colegii mei și nu am reușit să demonstrez la fel de mult ca ei.

Citeste si: Andreea Lodbă este eliminată de la Survivor România 2021. Actrița izbucnește în lacrimi: „Mi-aș fi dorit să nu se termine aici!”

Totodată sunt împăcată că am luat parte la toată aventura. Am învățat extrem de multe lucruri, am conviețuit alături de oameni extraordinari. Mă bucur că le-am auzit poveștile de viață, care m-au inspirat și mi-au oferit o lecție. Mă bucur că am reușit la Survivor să-mi depășesc limitele, am învățat să înot.

Cosmin mi-a oferit sprijinul lui, mi-a sărit de multe ori în ajutor când am fost pe trasee. Sebi, Zanni, Ștefan, Raluca, Elena m-au susținut. Le mulțumesc pentru tot sprijinul”, a declarat Andreea Lobdă.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Andreea Lodbă, primele declarații după eliminare

Astăzi, la Ștafeta Mixtă, Faimoasa a oferit primele declarații după eliminare. Susține că echipa Faimoșilor este împărțită în două și concurenții au strategii foarte bine puse la punct.

De partea lui Culiță au fost Irisha, Ștefan și Elena, iar ceilalți Faimoși au fost alături de Zanni. Ba chiar mai mult, fosta concurentă recunoaște că Ștefan reprezintă un adversar de temut, atât pentru echipa Faimoșilor, cât și pentru echipa Războinicilor.

Citeste si: Andreea Lodbă, primele lucruri pe care le-a făcut după ce a fost eliminată de la Survivor România: „M-am eliberat...”

În continuare, Andreea Lodbă a mai spus, în exclusivitate pentru WOWbiz, că vor urma diferite conflicte între Sebi, Zanni și Cosmin.

Andreea- Zanni a făcut totul într-un mod inteligent. Zanni și pe partea sportivă era un artist. Zanni mi-a oferit ocazia să îi redau culoarea părului. Nu știu dacă s-a văzut de acasă, dar l-am ajutat să se vopsească. Când am ajuns eu în competiție, echipa era deja împărțită în două tabere. Mi-am dat seama că au avut foarte multe certuri, asta și din cauza unor persoane care nu mai erau în competiție. Fiind două grupuri, încercau cumva să se elimine între ei.

Andreea Lodbă de la Survivor România

Aliații lui Culiță au fost Irisha, Ștefan, Elena și cam atât. Din ce am observat, Ștefan e un adversar foarte puternic, atât pentru Războinici, cât și pentru Faimoși. E clar că vor încerca să îl scoată din competiție. Din start încerci să îi elimini pe cei puternici. Vor urma conflicte între Sebi, Zanni, Cosmin și Ștefan.

Cosmin mi s-a părut genul de persoană care ar fi putut fi lider pentru echipa faimoșilor. A știut când să vorbească, a știut când să tacă. Ceea ce îl dezavantajează e faptul că nu e vocal. Și-a susținut punctul de vedere, dar mereu a fost acoperit de alte voci. A dat dovadă de mult curaj, el a fost cel care m-a ajutat să învăț să înot. Marius a fost cel mai petrecăreț. Marius la băieți, iar Maria la fete.