Andreea Mantea a renunțat la bijuteriile primite de la mama ei. Motivul este destul de ciudat: „Le țin undeva în cutie”

Andreea Mantea și-a șocat fanii după ce a dezvăluit faptul că nu mai poartă bijuteriile pe care mama ei i le face cadou.

Chiar dacă are o relație foarte bună cu persoana care i-a dat viață și a recunoscut de mai multe ori că este pasionată de bijuterii, vedeta TV nu vrea să le vadă pe cele pe care le primește de la mama ei.

Andreea Mantea a renunțat la bijuteriile primite de la mama ei. [Sursa foto: Facebook]

De ce nu vrea Andreea Mantea să poarte bijuteriile de la mama ei

Chiar dacă își cumpără multe bijuterii, pe care le asortează ținutelor sale, situația se schimbă în momentul în care vine vorba despre piesele pe care le primește de la cea mai importantă femeie din viața ei.

Vedeta a recunoscut că de ceva timp a renunțat la bijuteriile pe care mama ei i le face cadou.

Chiar și ea recunoaște că motivul este foarte ciudat, însă nu are ce să facă. Andreea Mantea spune că nu poate să le poarte pentru că îi distrag foarte tare atenția.

Chiar dacă nu le folosește, vedeta nu aruncă inelele și brățările pe care le primește, ci le păstrează într-o cutie pentru că reprezintă amintiri dragi pentru ea.

„Am un lănțișor de la mama, niște cercei mai valoroși pe care nu pot să le port. Depinde și de moment. Îmi fuge gândul doar la ea și mă distrage, dar într-o formă fantastică. Le țin undeva în cutie. Nu știu, e foarte ciudat. Dacă le cumpăr eu, mă gândesc strict la ce am nevoie și îmi da o altă stare. Îmi place în acest moment un anume inel pe care îl și port mereu. Are o piatra energetica și are o anumită însemnătate pentru mine. Sunt niște lucruri pe care vreau să le țin pentru mine. Trebuie să mă atragă și să mă facă să îmi doresc să le port”, a spus vedeta pentru Kanal D.