Andreea Mantea apel emoționant după ce i-a fost închis de două ori contul de instagram [Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea s-a confruntat cu o situație destul de delicată după ce i-a fost închis contul de Instagram făcut pentru emisiunea pe care o moderează în prezent la Kanal D. Deși a creat încă o pagină oficială pentru “Trăiri alături de Andreea Mantea”, vedeta a întâmpinat aceeași problemă. Și, chiar dacă a fost la un pas să renunțe la această luptă din mediul online, prezentatoarea a mai făcut un cont și, când a anunțat vestea fericită, a lansat și un apel emoționant către apropiați și fanii săi.

”Am încercat să recuperez acel cont, «Trăiri alături de Andreea Mantea», așa că am făcut un alt cont. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați dat follow și acolo, dar, din păcate, ați observat, și acel cont a fost închis. Nu știu de ce, nu știu dacă îmi dă cineva report sau Instagramul pur și simplu… nu știu închide aceste pagini pentru că cuprindea numele de Andreea Mantea” , a sps prezentatoarea TV. (Citește și: Andreea Mantea și David, aventuri la stână! Imagini inedite din prima lor călătorie prin țară, după întoarcerea din Turcia, la “Trăiri alături de Andreea Mantea”

Contul de Instagram al emisiunii prezentate de Andreea Mantea la Kanal D, închis de două ori

”La câte conturi sunt cu Andreea Mantea, nu știu de ce l-ar fi închis. Ei bine, m-am gândit să renunt. M-am gândit să renunț, am zis că nu are sens să insist, dacă nu merge, pur și simplu nu merge. Și asta este. Dar ce exemplu aș fi fost pentru voi? N-aș fi fost un exemplu bun. În viață, nu este bine să renunți! Niciodată! Dacă îți dorești ceva cu adevărat, nu renunți, sub nicio formă! Așa că, m-am încăpățânat și am mai făcut un cont. De data aceasta, ca să nu mai existe niciun fel de problemă, și pentru că oricum își dorea David foarte tare, ei bine, i-am schimbat numele. Am scris, l-am făcut Trăiri alături de Andreea și David”, a povestit prezentatoarea pe instagram.

De asemenea, când a auzit numele ales, simpaticul băiețel al vedetei a intervenit imediat și a spus: “Andreea Mantea și David Andrei Mantea”. Iar mama lui i-a explicat: “Nu ți-am mai trecut și David Andrei Mantea! Am scris Andreea și David, nu e suficient?”. Răspunsul lui David a fost unul categoric, spre amuzamentul brunetei: “Nu, trebuie toată lumea să știe tot numele”.

De precizat este că, într-un alt mesaj video urcat pe Instagram Stories, prezentatoarea de la Kanal D i-a rugat pe susținătorii ei să o urmărească pe noul cont de Instagram făcut pentru emisiunea pe care o are și în care apare alături de băiețelul ei: “Așadar, am să vă rog, dacă se poate, ultima dată, deci, ultima dată vă rog să dați follow la această pagină. Să dați follow la acest cont (n.r.: «Trăiri alături de Andreea și David»), acesta va fi contul emisiunii și sper ca de această dată să nu-l mai închidă. În cazul în care îl vor închide din nou, rămânem doar pe contul meu, dar eu nu cred, chiar nu cred” .