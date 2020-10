Andreea Mantea alături de mama ei

Telespectatorii Kanal D sunt martori la emotiile, intamplarile si evenimentele pe care Andreea Mantea le traieste zi de zi, transpuse in imagini fabuloase in reality-ul “Trairi alaturi de Andreea Mantea”, difuzat in fiecare luni, de la ora 23:00. Daca pe Andreea Mantea o cunoaste o tara intreaga, fiind admirata de milioane de romani, foarte putini au avut ocazia de a o cunoaste pe mama vedetei Kanal D.

Andreea Mantea a povestit cum s-a adaptat mama ei, in lumina reflectoarelor, cu atat mai mult cu cat camerele de filmat o insotesc pretutindeni pe vedeta Kanal D, fie ca se afla acasa, alaturi de membrii familiei, petrece clipe de relaxare la cumparaturi sau colinda locurile fascinante ale tarii.

Andreea Mantea a oferit o imagine completa a mamei sale, caracterizand-o in cel mai impresionant mod, marturisind ca aceasta i-a fost alaturi la tot pasul, in toate clipele dificile pe care le-a traversat de-a lungul timpului si toate bucuriile care i-au adus implinire.

“A fost dificil pentru ea, la inceput, in fata camerelor de luat vederi. In copilarie si adolescenta, mama a fost mana de fier, a folosit si coada de matura, si papucul, atunci cand o suparam. J Dar a fost si blanda, si calda. A stiut exact ce sa ne invete si cum sa indrume. La fel ca mine, si ea este extrem de sensibila, dar si foarte puternica, in acelasi timp; stie sa se impuna atunci cand este cazul. Ma sustine, este alaturi de mine, a suferit alaturi de mine, ma incurajeaza atunci cand am nevoie. Este o mama model”, a spus Andreea Mantea.

