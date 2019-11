Andreea Mantea si Mihai Mitoseru, pregatiti de marele eveniment, se trezesc dis de dimineata pentru a incepe treaba. Si, cum Andreea si Mihai ajung in Vrancea putin mai devreme decat estimau, ei si-au propus sa “construiasca” un moment, pentru amandoi, care presupune, in mod normal, liniste, impacare si comuniune cu natura. In mijlocul naturii, langa o apa, Andreea si Mihai stau la … pescuit.

Doar ca Andreea nu poate fi linistita in prezenta lui Mihai si incepe sa-si tachineze colegul, speriindu-i pestii, facand zgomot si apostrofandu-l:

“Cine ar putea sa traga la tine? Ghinionul, napasta, relele … tot ce e mai rau! (…) Vai de caputul tau! Si parul te-a parasit! Si nevasta, si norocul te-au parasit”, il <ataca> Andreea, atunci cand Mihai o cearta ca ii sperie “prada”.

Dincolo de sicanele obisnuite ale acestora, Mihai fiind un tip care tine la glume si nu se pune problema ca cei doi sa se supere unul pe celalalt, indragitii prezentatori continua lupta pentru suprematie, in competitia darurilor pentru miri.

Cine dintre ei va fi castigator, aflam in aceasta seara, de la ora 20:00, intr-o noua editie “Se striga darul!”, la Kanal D.