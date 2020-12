Andreea Mantea, despre planurile pentru 2021! Celebra prezentatoare tv își mai dorește un copil? „Toate lucrurile se întâmplă cu un scop”

Andreea Mantea își va petrece Crăciunul acasă, alături de cei dragi. Este primul Crăciun în România, de la întoarcerea celebrei prezentatoare tv din Turcia. Timp de 1 an și 8 luni, bruneta a locuit în Istanbul, unde a prezentat emisiunea Puterea dragostei. Experiența a fost una de neuitat, însă magia sărbătorilor din acest an se petrece alături de familie și cei dragi. Andreea Mantea a povestit, într-un interviu, despre planurile sale pentru sărbători.

„Am revenit in Romania dupa 1 an si 8 luni, cat am locuit in Istanbul si am prezentat reality show-ul fenomen „Puterea Dragostei”. Daca pana la filmarile pentru Puterea Dragostei am reusit sa vad locuri extraordinare din Turcia, Istanbul, prin scurte calatorii sau prin intermediul serialor turcesti difuzate la Kanal D, iata ca am avut sansa de a locui acolo si de a ma buura de aceasta experienta minunata la alt nivel. Am ajuns sa traiesc acolo. Categoric ma incearca dorul de Turcia, este si normal dupa atata timp petrecut acolo, dar sufletul meu era aici, acasa, apoape de familie, de ai mei dragi. Ma bucur ca am avut parte de aceasta experienta, nu regret nimic”, a declarat celebra prezentatoare tv. (Citeste si: Andreea Mantea, reacție uimitoare în emisiune, după ce un bărbat s-a apropiat de ea! Ce a făcut-o să râdă în hohote? ”Mă simt ca la Puterea dragostei”)

Întrebată cum își va petrece sărbătorile de iarna, vedeta a mărturisit că își va ocupa timpul alături de cei dragi și pregătind cele mai delicioase preparate. „Cred ca sarbatorile de iarna, mai ales Craciunul este despre, cu si in familie. Ca tot romanul, vom gati acasa preparate traditional romanesti, de la sarmale, nelipsita salata boeuf si pana la celebrii cozonaci, vom impodobi bradul, ne vom bucura de timp in familie”, a adăugat bruneta.

Andreea Mantea și fiul ei, David [Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea își mai dorește un copil? Ce planuri are vedeta pentru anul 2021

Andreea Mantea se declară o femeie împlinită din toate punctele de vedere, atât personal, cât și profesional. „Sunt o femeie implinita, din toate punctele de vedere. Ce pot sa ii cer mai mult lui Dumnezeu? Ar trebui sa ne bucuram de ceea ce avem, sa fim recunoscatori ca suntem sanatosi, ca ii avem pe cei dragi langa noi, sa nu ne mai axam atat de intens pe lucrurile materiale, ci pe cele care conteaza si care ne fac fericiti. Anul acesta a fost unul atipic, pandemia ne-a dat viata peste cap, dar in acelasi timp, si o lectie foarte importanta din care cu totii trebuie sa invatam ca sa nu lasam pe maine ce putem face azi”, a povestit vedeta.

Întrebată dacă își mai dorește copii, Andreea Mantea nu a afirmat, însă nici nu a negat. Fosta prezentatoare de la Puterea dragostei susține că totul se întâmplă cu un scop în viață. „Eu cred ca toate lucrurile se intampla cu un scop in viata, iar Dumnezeu le randuieste cum stie EL mai bine”, a fost răspunsul dat de brunetă.

Anul 2021 se apropie cu pași repezi, iar Andreea Mantea susține că planurile pentru anul viitor depind foarte mult de evoluția pandemiei. Vedeta speră ca totul să revină la normal și să poată călători din nou. „Nu imi doresc decat sanatate, ca pe restul le va aseza Dumnezeu asa cum stie El mai bine. Imi doresc sa revenim la o normalitate, sa ne putem bucura de viata la maximum, imi este dor sa calatorim, sa ne simtit in siguranta. Vreau sa vad din nou fericire pe chipurile oamenilor, sa ne bucuram de lucrurile care ne aduceau bucurie. Eram atat de fericiti inainte si nu stiam asta!”, a mai spus Andreea Mantea.

Sursă: Kanal D