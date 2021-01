Andreea Mantea, impresionată până la lacrimi de povestea lui Cătălin! „L-am filmat pe tatăl vitreg când ne bătea, ca să am dovezi!”

In articol:

Povestea cutremurătoare a lui Cătălin, minorul de 13 ani din comuna Leleasca, județul Olt, bătut de tată, a fost spusă în emisiunea “Trăiri alături de Andreea Mantea”. Frumoasa prezentatoare TV a încercat să transmită oamenilor de acasă, din spatele televizorului, povestea unui copil, care a trecut prin momente îngrozitoare, fiind agresat fizic de cel pe care-l numea tată.

„E o camera în care trăiesc opt suflete: doi bunici, o mamă și cinci copii. Pe Instagram am primit un mesaj de la o domnișoară care îmi spunea povestea lui Cătălin. Cătălin e un băiat de 14 anișori care a postat un mesaj pe Facebook in care cerea ajutor: „Eu eram ajutor de dascăl, iar din ce primeam pomană îmi hrăneam familia. Mai făceam curat și pe morminte, ca să pot merge la scoală”,a povestit Andreea Mantea despre Cătălin.

Andreea Mantea a mers la casa unde Cătălin locuiește cu mama lui și ceilalți patru frați, pentru a-i afla povestea. Cu lacrimi în ochi, vedeta TV a încercat să-l asculte pe micuțul care mărturisea, cu mult curaj și durerea în suflet, cum era bătut aproape zilnic de cel pe care-l numea tată.

„Sunt emoționat pentru că nu v-am mai văzut niciodată. (…) Am terminat semestrul I cu 9,20 și semestrul II cu 10. Merg pe clasa a șaptea. (…) Aveam nevoie de ajutor pentru că am plecat din cauza tatălui, făcea urât, bea, ne bătea. Sunt stâlpul familiei, sunt ca un tată. Mă pricep și la tăiat lemne. Sunt ajutor de dascăl, mă trezesc de la șase dimineața și merg doi kilometri pe jos. Apoi vin acasă și încerc să gospodăresc, să fac curățenie prin curte”, spune Cătălin, puștiul de 13 ani, foarte emoționat.

Cătălin, copilul de nota zece care se sacrifică pentru familia lui

Cătălin, mama

lui și cei patru frați locuiesc într-un garaj improvizat special pentru ei. Mama copiilor povestește cum au primit o saltea din partea unor oameni cu suflet bun, după o perioadă în care dormeau pe jos, fiecare cum apucau.spune mama copiilor.

Ba mai mult decât atât, femeia a mărturisit că a avut doi soți, Cătălin și Roxana fiind copiii primului soț cu care a fost căsătorită timp de un an. Cu cel de-al doilea soț are trei copii și a fost împreună timp de 13 ani. Femeia a povestit îngrozită cât de agresiv a fost cel de-al doilea soț, atât cu ea, cât și cu cei mici.

”Am văzut-o de multe ori pe mama plângând pentru că nu mai poate. L-am filmat pe tatăl vitreg când ne bătea, ca să am dovezi. Poliția venea, dădea amendă și atât. Pe mine m-a dat cu capul de tavan și m-a trântit jos. Îmi era frică de el pentru că mă bătea în fiecare zi, din orice. Nu-l interesa că mă doare, pur si simplu mă lua la bătaie. Am încercat să o apăr pe mama, reușeam pentru că mă puneam în fața ei”, a spus Cătălin.

Femeia spune că a fugit, la propriu, de cel de-al soilea soț, atunci când acesta a fost plecat la muncă. Cătălin a vorbit cu cineva de la Biserica, să-i saveze. Astfel au reușit să fugă și să scape de bărbatul agresiv.

”Eu nu aveam nicio putere. Și pe fete le bătea. De aia am și ales să plec. El lua alocația și o băga la barbut. Am stat 13 ani cu el, dar așa a fost de la început, dar nu chiar așa rău. Venea beat și se culca. După ce m-am mutat la el în Călărași a început calvarul”, a mărturisit mama copiilor.

”Nu-i spuneai că te doare?”,îl întreabă Andreea Mantea.

”Nu-l interesa”,spune micuțul, cu lacrimi în ochi.

”Tu dacă erai ajutor la Biserică, te rugai des la Doamne Doamne. Și ce-i cereai?, întreabă Andreea.

”Să-mi dea sănătate”,spune Cătălin plângând.