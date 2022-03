Andreea Mantea, la 35 de ani, revine pe băncile facultății: ”Chiar vreau să fac asta”. Ce-și dorește vedeta să studieze

In articol:

Andreea Mantea este de mai bine de un deceniu pe micul ecran, timp în care a ajuns, de la reporter, să fie acum un realizator de emisiuni de succes.

Însă, visul ei nu a fost mereu acela de a ajunge prezentator. În adolescență, Andreea Mantea își dorea să studieze la UNATC, însă tatăl ei s-a împotrivit visului ei.

Astfel, bruneta a ajuns să fie studentă la Facultatea de Relații Financiar Bancare, pe care a și absolvit-o.

Citeste si: Andreea Mantea a slăbit 10 kilograme fără dietă! Vedeta a dezvăluit care este secretul: „Pur și simplu”

Andreea Mantea vrea să studieze psihologia

Destinul însă a dus-o pe drumul televiziunii, bucurându-se acum de un real succes pe plan profesional. Chiar și așa, deși nu-i lipsește nimic, Andreea Mantea spune că mai are un vis neîmplinit, la care vrea să înceapă să lucreze din toamna acestui an.

Citeste si: „Noua ordine mondială", anunțată de Rusia după discuțiile cu China și India. Nimic nu va mai fi la fel de acum..- bzi.ro

„Am un vis. Vreau să dau la Facultatea de Psihologie, la toamnă. Sunt vise neîndeplinite. Îmi doresc, chiar vreau să fac asta”, a povestit Andreea Mantea pentru EGO.ro.

Vedeta spune că a ajuns să aibă o asemenea dorință în urma experiențelor sale de viață, ale celor din jur, dar și a proiectelor TV în care a fost implicată, care i-au deschis noi orizonturi.

Andreea Mantea declară că până la acest moment a lucrat foarte mult cu ea, a învățat cum să se bucure de viață, cum să facă față greutăților, iar acum a ajuns într-un punct în care este mândră de ce a are și de cine este.

Ba mai mult decât atât, vedeta Kanal D mărturisește că dorința de a fi psiholog cu acte a venit și pe fondul ajutorului pe care l-a oferit de-a lungul timpului celor aflați la nevoie.

Prezentatoarea mărturisește că oamenii cărora ea le-a întins o mână, deschizându-le noi orizonturi, sunt acum bine, deși viața îi îndreptase inițial spre o cărare întunecată. Motiv pentru care, dacă tot se pricepe la oameni și situații și poate aduce soarele și pe strada celor necăjiți, Andreea Mantea este hotărâtă să își adauge la CV încă o diplomă. Una la care visează de foarte multă vreme și prin care vrea să se dezvolte din toate punctele de vedere, pentru a fi, atât pentru ea, cât și pentru cei din jurul ei, de un real ajutor.

„Nu fac facultatea asta pentru mine. Eu mă înțeleg foarte bine și mai ales pe ceilalți. Sunt atât de bună pe ceea ce fac. Sunt bună în relația mea cu cei care mi-au cerut ajutorul de fiecare dată. În momentul în care întorci niște oameni de pe un drum care se termină urât, cumva cred că eu merit și o diplomă în sensul ăsta. Vreau să fie oficial. Am lucrat foarte mult, cu foarte multe persoane și consider că am făcut foarte bine ce am făcut. Am oprit multe lucruri rele, iar persoanele respective sunt foarte bine, văd viața cum o văd eu, pentru că i-am învățat să se bucure din absolut tot ce au, cât de puțin ar fi și văd viața altfel. A trecut mult timp de la discuția cu mine și nu au mai avut nicio cădere. Sunt foarte mândră de mine și aș vrea ceva oficial. Vreau să mă apuc serios de treabă, pentru că sunt multe aspecte pe care eu nu le cunosc și îmi e teamă să nu greșesc”, a completat prezentatoarea.

Citeste si: Motivul pentru care Andreea Mantea a dispărut din mediul online! Ce s-a întâmplat cu David: „M-am speriat”

Însă chiar dacă este posesoarea unei astfel de dorințe și a unei astfel de înzestrări, Andreea Mantea spune că nu ar renunța niciodată la televiziune pentru a-și deschide un cabinet psihologic.

”Cred că nu sunt făcută pentru altceva. Cred că îmi vine mănușă genul acesta de format (n.r. prezentatoare)”, a concluzionat Andreea Mantea.