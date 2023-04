Andreea Mantea nu credea că o să i se întâmple asta vreodată: "De ce sunt decoltată, unde mă duc, cu cine vorbesc". A ajuns să-i fie controlată orice mișcare

In articol:

De când a devenit mamă, Andreea Mantea își crește singură fiul, susținându-l și fiindu-i aproape la orice pas. Cei doi au o relație puternică și o legătură extraordinară, însă de când David a crescut, acesta a început să își "controleze" mama.

Andreea Mantea a ajuns să fie controlată de propriul fiu

De când a crescut, fiul Andreei Mantea a devenit foarte protector cu vedeta. David vrea să știe tot ceea ce face mama lui și chiar are de comentat atunci când prezentatoarea TV optează pentru ținute mai îndrăznețe.

Mai mult decât atât, băiețelul este tot mai interesat de programul brunetei și nu se lasă până nu află unde pleacă mama lui, dar mai ales cine o însoțește la evenimente.

„Mi-a scris și acum (n.r. la evenimentul de lansare a postului Kanal D2) că de ce nu am ajuns acasă. I-am zis că am un eveniment în această seară și mi-a comunicat că lui nu îi plac evenimentele astea, că sunt prea dese. Am mai avut noi o filmare la Kanal D, săptămâna trecută. Deci am lipsit săptămâna trecută și săptămâna asta și mi-a zis că nu-i plac, că sunt prea dese. I-am filmat un pic de aici și mi-a zis că ce gălăgie este și că nu crede că sunt la eveniment, crede că sunt în club. I-am filmat scena, cum vorbea domnul Ugur( nr. Ugur Yesil CEO Kanal D) și îmi zice: Aaa, e șeful meu. Știți că el a jucat în serialul „Strada Speranței” și a zis că e șeful lui pe scenă și că mă crede.

Eu activez într-un MLM și în acest MLM sunt foarte multe fete. Aceste fete îl adoră, aceste fete vin la mine acasă și, stăm până târziu, după ce ne facem treaba, și stăm vorbim, bârfim, povestim și ne place să ieșim. I se pune pe inimă. Ce îmi trebuie mie să mă duc la club, de ce sunt decoltată, de ce mă îmbrac nu știu cum, unde mă duc, cu cine vorbesc, cine îmi scrie. Numai așa este”, a mărturisit Andreea Mantea, pentru ego.ro.

Andreea Mantea se teme de cererile pe care le-ar putea avea David în viitor

Andreea Mantea a mărturisit că nu este o mamă permisivă, însă a făcut multe compromisuri pentru a-și vedea fiul fericit. Cu toate acestea, îi este teamă de ceea ce i-ar putea cere David în viitor. Prezentatoarea TV nu se aștepta că o să ajungă în punctul în care băiețelul să vrea să fie adultul în casă și să îi controleze viața vedetei.

„Mamă permisivă nu o să fiu niciodată, să fie clar. Am ajuns să fac lucruri pe care nu credeam că o să le fac vreodată de dragul lui. Crede-mă pe cuvânt. Chiar nu mă gândeam că o să fac lucruri pe care le fac în prezent pentru el. Îmi este teamă de ce o să-mi ceară pe viitor. Dar mama este forță”, a mai spus prezentatoarea TV.

Andreea Mantea și fiul ei, David [Sursa foto: Instagram]