Ipostaza inedită în care Claudia Puican a fost surprinsă pe șantier, la noua casă! Cum arată artista nearanjată și fără pic de machiaj

Claudia Puican este o artistă completă, care este pe sufletul fanilor ei din toate punctele de vedere. Chiar dacă apare în fața publicului său, alături de Armin Nicoară, mereu aranjată și pregătită pentru a face spectacole de zile mari, nu se sfiește deloc să-i invite virtual pe internauți în intimitatea sa și să le arate cum arată în viața de zi cu zi, atunci când are

de dus la bun sfârșit sarcini normale pentru fiecare om.

De această dată, cântăreața le-a arătat internauților că se pricepe foarte bine chiar și la unele dintre sarcini care ar fi specifice bărbaților, însă nici măcar acest lucru n-o oprește pe artistă să demonstreze că face față chiar și pe șantier. Artista a avut și un ajutor de nădejde, chiar pe fratele său mai mic, adoptat de familia sa la scurtă vreme după ce a venit pe lume.

Claudia Puican, om de nădejde pe șantier

Recent, Claudia Puican a dezvăluit admiratorilor ei că lucrează din greu la casa care, nu peste mult timp, va fi noul lor cămin. Entuziasmată și fericită peste măsură că în curând își va putea vedea visul îndeplinit, lucrează cu drag chiar de pe șantier alături de fratele său. Până va veni clipa cea mare în care vor putea să se mute definitiv, Claudia Puican și Armin Nicoară se ocupă ori de câte ori au timp de finisaje, dând o mână de ajutor pe șantier atunci când timpul le permite.

„În caz că vă întrebați ce fac eu de două zile, pregătiri de Paște. Ajutor, nu glumă. Ia fiți atenție ce tehnică vă învăț astăzi. Deci, dăm cu buretele și uite cum iese. Mă tot întrebați când ne mutăm. Astăzi am fost în vizită și la casa noastră, însă suntem în lucru...!”, a spus Claudia Puican în mediul online.

Fratele adoptat al Claudiei Puican, grave probleme de sănătate de la vârste fragede

În urmă cu mai mult timp, cu durere în suflet, Claudia Puican a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă fratele său adoptat încă de când a venit pe lume.

Familia sa a constat că ceva nu este în regulă în momentul în care și-au dat seama că, ajuns la vârsta de 6 an,i tânărul nu scotea niciun cuvânt.

În ciuda insistențelor familiei sale de a-l ajuta să aibă o viață normală, eforturile s-au dovedit a fi în zadar. După ce au cerut părerea mai multor medici, s-a ajuns la concluzia că malformația din zona maxilarului ar fi fost cauzată chiar din pântecele mamei sau în momentul nașterii.

„Cu părere de rău trebuie să vă spun că are o problemă de vorbire și o malformație la bărbiță. Ne-am dat seama pe la 6 ani când nu putea să spună nici mama, nici tata. Am încercat să mergem la tot felul de medici, am căutat cu disperare pe cineva. Mai târziu am aflat că are o fractură de os la bărbiță. Doctorii spun că probabil în pântecele mamei, de la o lovire sau probabil când a fost născut. Are și traume din copilărie. Copii râdeau de el la școală pentru că arăta diferit, nu vorbea.”, a spus Claudia Puican.