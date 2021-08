Andreea Mantea pune capăt zvonurilor: ”Nu, nu sunt...”. Prezentatoarea TV le-a închis gura curioșilor

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram] 12:49, aug 16, 2021 Autor: Cristina Ionela

Andreea Mantea a pus capăt zvonurilor odată pentru totdeauna! Internauții o bănuiau pe frumoasa prezentatoare de televiziune că ar fi însărcinată, ținând cont că a postat, în ultima vreme, mai multe imagini în care se vedea o ”burtică de gravidă”. Așadar, urmăritorii din mediul online ai Andreei au sărit și au comentat imediat: ” Tu ești însărcinată! Se ascunde o burtică de graviduță🙃/ Esti insarcinata?🤔❤/ Cel mic o sa aiba un fratior sau o surioara??😍😍❤️❤️❤️/ Cred că e însărcinată!/ Vacanță plăcută. Sarcina usoara!”.

Andreea Mantea[Sursa foto: Instagram]

Vedeta Kanal D nu le-a răspuns imediat curioșilor și a preferat să le transmită un mesaj, alături de o nouă fotografie: ” Da, daaaa, vreau sa iau tot soarele! 😅☀️🤍🤍🤍 Da, daaa, am suncute! 🙄🤷🏻‍♀️ Nu, nu sunt insarcinata! 🙅🏻‍♀️”, a scris Andreea Mantea. ”Apusurile pot fi considerate noi inceputuri. Abia astept sa va impartasesc ceva foarte important pentru mine.( Nu, nu ca as fi insarcinata! 😅😅) 🤍”, a mai scris aceasta la o altă fotografie postată recent.

Andreea Mantea, despre al doilea copil

Prezentatoarea TV a dezvăluit că la începutul primei sarcini era convinsă că va avea o fetiță, însă după ce a aflat că va avea un băiat nu a fost deloc dezamăgită. Cel mai important era ca cel mic să fie sănătos, restul nu mai conta.

„Mi-aș dori tare tare mult o fetiță, mult de tot. Oricum eu primele două luni am crezut că am fetiță. Mă rog, așa am crezut…așa am simtit și-mi doream…”, a povestit Andreea Mantea pe Instagram, acum ceva timp.