Momente de panică. Bianca Comănici, în lacrimi. E în spital: "El exagerează cu munca"

Bianca Comănici [Sursa foto: Instagram] 17:46, aug 13, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Bianca Comănici este cunoscută de cei din spatele micilor ecrane ca fiind o fire sinceră, asumată și care spune lucrurilor pe nume. Așa s-a întâmplat și de această dată, căci frumoasa brunetă a confirmat informațiile transmise de unul dintre urmăritorii săi, care făcea referire la starea de sănătate a unui membru din familie.

Citeste si: Bianca Comănici a dat cărțile pe față! Adevărul despre relația dintre ea și Andrei Dascălu: „Nu pot să neg că nu...”

Familia Biancăi trece prin clipe dificile

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a fost întrebată, în cadrul unui live, dacă mătușa ei se află în spital, pentru că cineva a observat-o intrând într-o unitate medicală. Bianca a ținut să își lămurească imediat fanii și a dezvăluit că totul este adevărat, însă femeia a fost doar în vizită, căci unchiul ei este, de fapt, internat acolo, cu câteva probleme de sănătate.

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

Mai mult, bruneta și-a deschis sufletul și a povestit în fața camerei despre starea fratelui tatălui său, deși a menționat că îi este greu să vorbească despre familie. Se pare că bărbatul are mari dureri de spate, din cauza faptului că își dedică foarte mult timp muncii: "Mătușa e la spital pentru că nu ea are probleme, unchiul meu este în spital, dar este ok. Mie nu îmi place să vorbesc de familie. Și la noi în familie nu prea se merge la spital, dar el exagerează cu munca, cu ridicatul...el oricum avea o problemă la spate. Pe el nu îl interesează, pentru el munca e primordială.", a declarat Bianca, în ultimul său vlog.

Bianca Comănici[Sursa foto: Captură video]

Bianca Comănici, relație strânsă cu susținătorii

Bianca Comănici a fost una dintre cele mai iubite concurente de la Puterea Dragostei, atât în primul sezon, cât și în al doilea. Tânăra s-a clasat săptămâni întregi pe locul 1 în preferințele publicului, fiind puternic susținută de cei de acasă.

După încheierea show-ului matrimonial, frumoasa brunetă nu a uitat de cei de cei de acasă, care i-au fost alături în orice situație, și a încercat să păstreze o legătură strânsă cu aceștia, prin intermediul rețelelor de socializare.

Citeste si: Bianca Comănici nu și-a dat seama și i-a ieșit pe gură declarația care i-a șocat pe toți: „Nu sunt singură!”

Așadar, Bianca le oferă aproape zilnic informații despre ce se mai petrece în viața ei și le arată, prin intermediul vlogurilor pe care le filmează, locurile în care merge și peripețiile de care are parte.