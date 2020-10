In editia din aceasta seara a emisiunii, cei din fata micilor ecrane vor fi partasi la un moment extrem de sensibil, Andreea Mantea fiind pusa in fata unei alegeri dificile, in care un rol extrem de important il are persoana pe care o iubeste cel mai mult. Legatura Andreei Mantea cu David, fiul vedetei, este una exceptionala, cei doi petrec aproape tot timpul impreuna, insa momentele in care mama trebuie sa petreaca timp departe de copilul ei ii pun pe amandoi la grea incercare. La o astfel de situatie vor “asista” telespectatorii.

In timp ce frumoasa vedeta se pregateste pentru a lua parte la un eveniment important din viata celei mai bune prietene, copilul o roaga cu ochii in lacrimi sa ramana acasa, alaturi de el.

“Fiind mama singura, de-a lungul anilor, l-am invatat pe David cu mine acasa, in permanenta. Ma abtin cu greu sa nu plang in fata lui. (…) Dar cumva imi este greu, nici nu stiu cand va fi momentul acela cand va trebui sa il rup de mine. Cand, la cati ani? Fara sa il doara atat de tare, fara sa ma doara pe mine atat de tare (…) Mi-a fost foarte greu sa plec si, cu toate astea, am facut-o!”, spune Andreea Mantea.

Dupa indelungi insistente, cu ochii in lacrimi, Andreea reuseste sa il convinga ca trebuie ca el sa ramana acasa, promitandu-i ca va reveni cu o surpriza pentru el. Insistentele lui David continua, telefonic, in timp ce Andreea se afla in masina, in drum spre eveniment. Micutul o roaga, plangand, sa se intoarca.

Cum va reactiona Andreea Mantea pusa in fata acestei alegeri dificile si multe ale momente emotionante puteti urmari in editia din aceasta seara a reality-show-ului “Trairi alaturi de Andreea Mantea”, de la ora 23:00, la Kanal D.