Ionuț a murit măcinat de durerea pierderii soției sale, care și-a dat ultima suflare după ce i-a adus pe lume cel de-al doilea copil: „Se va întâlni cu ea sus în ceruri”. Familia și prietenii se pregătesc să-l conducă pe ultimul drum

Tragedie fără margini pentru o familie din Corabia, județul Olt! Ionuț, tată a doi copii, s-a stins din viață după ce a suferit un infarct. Inima lui era împietrită de durere de mai bine de 2 ani, de când soția lui, în vârstă de 29 de ani, s-a stins din viață în pragul Crăciunului, după ce a adus pe lume al doilea copil al cuplului.

Din nefericire, însă, acum 2 copii au rămas orfani de mamă și tată. De asemenea, pe data de 13 martie, tânărul chiar a distribuit un mesaj al autoarei Ursula Yvone Sandner pe rețelele de socializare, legat de durerea sufletească, dar și despre schimbările pe care o persoană ar trebui să le facă pentru a scăpa de suferință, dar din păcate, Ionuț nu a mai apucat să facă nimic pentru a se elibera de durerea pe care o simțea față de decesul regretatei sale partenere de viață.

„Atunci când suferi înseamnă că este necesar să schimbi ceva la tine, la gândurile şi percepţiile tale sau la felul în care trăieşti. Suferinţa este un semnal de alarmă care te invită la conştientizare şi schimbare. Scopul firesc este eliberarea de suferinţă, nu acceptarea ei. Gândeşte-te că atunci când eşti bolnav fizic îţi doreşti să faci orice pentru a te însănătoşi. De ce procedezi altfel atunci când este vorba de suferinţă psihică? De ce continui să accepţi, să crezi că este ceva benefic în "a-ţi duce crucea" sau în a te autoabuza la nesfârşit?

În plus, atunci când trăieşti pe o frecventă negativă, când viaţa ta este presărată de durere, frică, tristeţe, depresie, furie, frustrare, nemulţumire, vei atrage şi mai multe situaţii care rezonează cu starea ta actuală. Nimeni şi nimic nu te poate salva de tine însuţi, miracolele nu se întâmplă fără ca tu să acţionezi şi nu vei primi niciun premiu sau vreo statuie pentru tot ceea ce alegi să înduri. Vrei să fii liniştit, fericit şi împăcat cu tine însuţi? Caută să te eliberezi de suferinţă- fie prin schimbarea felului în care trăieşti, fie prin modificarea gândurilor şi percepţiilor tale” , a fost mesajul distribuit de Ionuț, pe rețelele de socializare.

Apropiații lui Ionuț sunt îngenuncheați de durere

Ionuț era militar de profesie, iar vestea nefericită potrivit căreia, acesta s-a stins din viață, i-a luat prin surprindere pe toți, iar apropiații tânărului sunt îngenuncheați de durere. Cu ultimele puteri, cei ce l-au cunoscut pe regretatul militar au transmis mesaje, în semn de omagiu, pe rețelele de socializare.

„Când lumea se sfârșește!! Nu am putut să trecem peste această tragedie...Ieri, 23 Aprilie 2023, Caporal Toncu Ionuț, încadrat la UM 01252, Caracal se va întâlni cu soția lui sus în ceruri. Soția a dat naștere la doi copii, iar la nașterea celui de-al doilea a murit. O tragedie fără cuvinte! Ionuț Toncu( Alfred) a murit ieri în urma unui infarct. Doi copii au rămas orfani de mamă și de tată....Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, camarade! Nu te vom uita niciodată! Condoleanțe familiei! Lacrimi! Doar lacrimi!” , a fost mesajul transmis de colegii militari.

"Dumnezeu sa te odihnească în pace alaturi de iubirea vieții tale, soția ta‼️ Au rămas doi copilași de care i-ai promis Cristinei ca vei avea grijă. Acum cine mai are grijă de ei? Au rămas fără voi amândoi ? Trebuia sa fii puternic pt copilașii tăi,sa nu ii lasi și fără tată. Nu imi vine sa cred prietene.”, „Cat ghinion sa aibă acești 2 copilasi? Mama Cristina a murit la nașterea celui mic, astăzi a plecat în Cer și Ionut Alfred. Erau clienții mei de multi ani, de câteva zile el mi-a scris pentru niște haine...dar e târziu”, „Un bărbat în adevăratul sens al cuvântului,un leu care și-a protejat copiii mai mult decât pe propria viața,a plecat din ochii noștrii și a ajuns lângă femeia pe care a iubit-o ca pe ochii lui! Nu te vom uita niciodata,soldatule! Acum esti înrolat in imparatia cerurilor și vei fii cu Dumnezeu alături de copiii tai,iar noi oamenii care te-am avut aproape îți vom întoarce ajutorul și dincolo de ceruri! Dumnezeu sa te ierte, uriașule!”, „Știi care este singurul lucru pe care îl avem cu adevărat pe această lume? Timpul. Pentru că așa cum venim, așa și plecăm. Cu mâinile goale.Fă-ți timp pentru a respira conștient, inspirând și expirând încet.." Dumnezeu sa te odihnească în pace Ionut Alfred”, „Dumnezeu sa te ierte Ionuț! Nu imi vine sa cred???? Un om prea bun,un tată minunat. Ai plecat la iubirea vieții tale acolo sus in Cer, dar aici jos pe pământ, copiii tai minunați, sufletele tale ,cui le-ai lăsat? Dumnezeu sa te odihnească in pace om bun”, „Acum 2 ani de zile.. mama acestor copii a încetat din viata, astazi si tatăl lor.. nu mi gasesc cuvintele! Te iubim atat de mult Ionut si vom fi toata viata alături de copiii tai!", „El cu Cristina erau cuplul PERFECT! Clar că a iubit-o mult pentru ca îi cunoașteam pe amândoi. Păcat, mare tragedie. Încă sunt în șoc! Acum or sa fie povestiți ca o mama EROINĂ și un tată LUPTĂTOR”. “Adevar asa este uite s-au iubit mult si acum s-au regăsit în cer”. “Tu sufereai neincetat Ionut,de ce Doamne de ce atata chin si durere…”, sunt doar câteva dintre mesajele de ”Adio” care au apărut pe rețelele de socializare.

Ionuț a vorbit despre moartea soției lui

Cu ultimele puteri, la scurt timp după ce Cristina s-a stins din viață, Ionuț a vorbit despre decesul ei, susținând la momentul respectiv că mama copiilor lui a trecut în neființă din cauza inconștienței medicilor, dar și a neglijenței cadrelor medicale.

"Soția mea era însărcinată în 38 de săptămâni. La toate controalele i s-a spus că va naşte undeva la 25 decembrie. Pe data de 17 decembrie doamna doctor care i-a supravegheat naşterea a fost de gardă şi ne-a chemat pentru internare. Am ajuns la ora 9.00, i s-a făcut un control, i s-a spus că micuțul este ok și că totul este bine. I s-au dat două fiole de calciu şi ni s-a spus să venim la ora 1.00. A luat acele fiole de calciu la 10.00, iar la ora 11.00 au luat-o nişte dureri de spate. "Am vorbit cu ea la telefon, pe Facebook, pe cameră, avea perfuzii, mi-a spus că i s-a băgat calciu, că au început să o ia durerile mai tare şi, ultima dată când am vorbit cu ea, la 5.45, a mers la baie, a eliminat o baltă de sânge. Asistenta i-a spus atunci că e placentă. Nu am mai vorbit cu ea de la 5.45, iar 5.35 a născut. A născut natural", spunea Ionuț în urmă cu 2 ani, conform Observatornews.ro.

Din nefericire, însă, au apărut complicații în cazul Cristinei, iar atunci, Ionuț și-a găsit puterea să vorbească despre chinurile prin care trecuse regretata sa soție.

"Mi-a recunoscut că s-a pierdut un timp până a venit de acasă doctorul. De la ora 6 jumătate când a născut, ea abia la ora 2 noaptea a fost trimisă la Craiova. A fost trimisă la Craiova deoarece nu i se mai găseau vene ca să i se bage sânge. A fost trimisă fără pungă de sânge, a făcut stop cardio-respirator în ambulanță și a ajuns la Craiova decedată. Au fost aproximativ 7- 8 ore de chin pentru ea, trebuia să o trimită de prima dată. După operație, trebuia să stea la terapie intensivă, pentru a i se pune un ventilator, dar mi s-a spus cu toate locurile erau ocupate. Deci a stat fără ventilator, fără nimic, s-a pierdut mult timp chemând un doctor chirurg de acasă, deși exista un medic în spital", mai povestea atunci Ionuț.

