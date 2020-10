Andreea Mantea, Bianca Comănici și Livian [Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea, fosta prezentatoare a emisiunii Puterea Dragostei, îi cunoaște foarte bine pe foștii concurenți alături de care a împărțit foarte multe trăiri. Bianca Comănici este câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei și astfel, a petrecut mai mult timp în compania îndrăgitei moderatoare. Bianca Comănici a recunoscut în nenumărate rânduri cum Andreea Mantea i-a fost aproape, a sprijinit-o atunci când i-a fost mai greu și a sfătuit-o atunci când a trebuit să meargă mai departe și să depășească momentele grele din viața ei.

După lungi suferințe în emisiune, Bianca Comănici avea să-și găsească sufletul pereche, pe Livian. După o relație cu suișuri și coborâșuri, cei doi au ales să pună punct relației și s-o ia pe căi diferite. Bianca s-a mutat în București, unde și-a luat viața de la capăt și s-a pus pe picioarele ei. Livian și-a făcut o relație, imediat după despărțire, când nimeni nu se aștepta, mai ales că acesta și-a recunoscut sentimentele pentru frumoasa brunetă, chiar imediat după terminarea sezonului, în urma căruia au ieșit câștigători.

Andreea Mantea, sfaturi prețioase pentru Bianca Comănici

Andreea Mantea a fost prezentă în emisiunea Corneliei Ionescu, de la WOWBIZ, unde a vorbit despre foștii concurenți de la Puterea Dragostei. După mai bine de două luni de când Andreea Mantea nu mai este la cârma emisiunii fenomen de la Kanal D, iubita moderatoare le oferă sfaturilor foștilor concurenți cu care a împărtășit trăiri minuntae în Istanbul. Un subiect sensibil este cel despre Bianca și Livian, câștigătorii sezonului doi Puterea Dragostei. Andreea Mantea i-a oferit sfaturi prețioase Biancăi Comănici. Prezentatoarea i-a spus că are toată viața înainte și că este abia la început.

”Nu știu dacă a jucat sau nu teatru Livian. Cred că sunt niște lucruri mult mai importante, lucruri pe care nu le știm cu siguranță. Mă rog, poate că eu le știu, niște lucruri pe care ei nu le-au lăsat la suprafață. Ei le știu mai bine și cumva, poate că ei aveau nevoie de această pauză. Consider că Bianca are viața înainte, are un drum foarte important de parcurs, este abia la început și consider că poate că i-a făcut bine această despărțire, pentru că ea nu ar trebuie să se agațe de cineva, sau nu ar trebui să își dorească să depindă atât de mult. Mi-aș dori să își revină, să se ridice și să își descopere menirea, să își vadă de drum și abia să vadă ce și cum, pentru că este tânără și are tot timpul din lume. Iar Livian este băiat, și-a descoperit menirea, știe ce să facă, ar trebui cumva să îi susținem pe amândoi separat și să sperăm într-o prietenie dacă nu într-o împăcare. Pentru că nu ai de unde ști, ce ți-e scris, ți-e pus în frunte, nu ai cum să te pui de-a curmezișul, că nu ai cum, nu ai ce face. Eu vreau să îi susțin pe toți, dar doar atât, să nu arunce cu noroi unii în ceilalți, vreau să fiu mândră de voi, v-am mai zis. Atât, trebuie să meargă cu capul drept pe stradă, în rest, ducă-se toate”, a mai spus Andreea Mantea.