Andreea Mantea și-a avariat bolidul de lux, după ce a reușit să prevină o tragedie în trafic: „Nu l-am atins deloc”

Andreea Mantea a avut parte de un incident în trafic ce s-ar fi putut termina tragic, dacă nu ar fi fost vigilentă! Totuși, mașina prezentatoarei TV a avut de suferit, iar acum s-a ales cu o pagubă care cu siguranță o va face să scoată o sumă destul

de mare de bani din buzunar pentru a o repara! Totul s-a întâmplat în urmă cu doar o zi, la doar șase luni de când aceasta și-a achiziționat bolidul de lux!

Andreea Mantea, momente de panică în trafic! Vedeta de televiziune a prevenit o tragedie!

În urmă cu o zi, frumoasa prezentatoare TV a trecut prin clipe de coșmar în timp ce se afla la volanul noii ei mașini. Se pare că un patruped i-a ieșit în față și a fost nevoie să ia o decizie într-o fracțiune de secundă. Astfel că a tras de volan, tocmai pentru a preveni tragedia și nu a mai ținut cont de ceea ce ar putea să se întâmple cu prorpia mașină, cumpărată cu doar șase luni în urmă.

Astfel că Andreea Mantea s-a ales cu o pagubă care o va face să scoată din portofel o sumă importantă pentru ca mașina ei să arate la fel ca în ziua în care și-a cumpărat-o.

Cu toate acestea, vedeta este doar fericită că animalul nu a pățit absolut nimic.

„După doar șase luni... Dar nu am atins câinele deloc”, a scris Andreea Mantea în dreptul imaginilor cu mașina ei avariată.

Andreea Mantea, adevărul despre viața sentimentală! Ce se întâmplă în prezent pe plan personal

După atâtea dezamăgiri și probleme în dragoste, întrebarea care stă pe buzele tuturor este "Mai poate Andreea Mantea să iubească?". Vedeta nu s-a sfiit și a răspuns curiozității celor care o urmăresc, mărturisind dacă există cineva în viața ei, în acest moment și ce principii are atunci când vine vorba despre dragoste.

„Nu am pe nimeni acum. După o vârstă, îți ridici atât de mult standardele și ai de câștigat dacă nu mai placi pe nimeni. E mai bine așa. Până la această vârstă în viața mea sentimentală, am făcut doar greșeli. Am ținut-o dintr-o greșeală în alta. La un moment dat îți trece și suferință, uiți și de dezamăgiri și că te-a înșelat sau mai știu eu ce ți-a făcut și uităm. Noi fetele uităm și o luăm de la capăt. Vine, apare, ne-a vrăjit, ne-a păcălit.

Cu siguranță aș fi pățit asta din nou, dar acum sunt într-un punct al vieții mele în care nici dacă vreau nu o să pot să mai trăiesc asta încă o dată. Pentru că acum există David în viața mea, copilul meu și pentru nimic în lume nu o să mai trec niciodată prin ce am trecut până acum. Nu o să îmi mai pierd timpul prețios. Dacă cumva îmi place de cineva, nu zic că nu o să ies cu el la un vin. Dar fără implicări emoționale, vise, planuri.", a povestit Andreea Mantea, în emisiunea "Detectorul de minciuni". Citește mai mult pe acest subiect AICI.