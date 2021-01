Andreea Mantea și-a făcut testul COVID-19! Bruneta a izbucnit în lacrimi: „Mi-a fost frică...”

In articol:

De la începutul pandemiei de coronavirus, Andreea Mantea a avut norocul de a nu fi nevoită să își facă testul COVID-19. Vedeta a decis că a venit momentul oportun, așa că nu a stat pe gânduri. În episodul de luni seara, 25 ianuarie, din „Trăiri alături de Andreea Mantea”, celebra prezentatoare tv a avut foarte multe emoții pentru rezultatul testului.

Procesul de testare în sine a fost foarte dificil pentru celebra prezentatoare tv, căreia i-au dat lacrimile după ce i s-au recoltat probele pentru testul COVID. Atunci când a văzut că rezultatul este negativ, Andreea Mantea a reacționat de parcă i s-a luat o piatră de pe inimă.

„De când a început nebunia asta mi-a fost frică să fac. Am avut ocazia să-mi fac test de miliarde de ori. Nu mi-am făcut de frică. Am avut ocazia să-mi fac test de anticorpi. Să văd dacă l-am avut, nu l-am avut, dacă sunt asimptomatică, dar nu am avut curaj să fac",a mărturisit Andreea Mantea.

Testul de COVID-19 al Andreei Mantea a ieșit negativ [Sursa foto: Captură KANAL D]

Povestea lui Cătălin a emoționat-o pe Andreea Mantea până la lacrimi!

În emisiunea „Trăiri alături de Andreea Mantea” , celebra prezentatoare tv aduce în fața telespectatorilor povești d eviață incredibile. Cătălin este un băiat de 14 ani, un tânăr care învață foarte bine și își ajută familia.

„E o camera în care trăiesc opt suflete: doi bunici, o mamă și cinci copii. Pe Instagram am primit un mesaj de la o domnișoară care îmi spunea povestea lui Cătălin. Cătălin e un băiat de 14 anișori care a postat un mesaj pe Facebook in care cerea ajutor: „Eu eram ajutor de dascăl, iar din ce primeam pomană îmi hrăneam familia. Mai făceam curat și pe morminte, ca să pot merge la scoală”,a povestit Andreea Mantea despre Cătălin.

