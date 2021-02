Andreea Marin, declarații uluitoare despre averea sa: ”Nu sunt bogată, am credite la casă și mașină”

In articol:

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare de succes din România. A fost implicată în numeroase proiecte de succes, atât pe micul ecran, cât și departe de camerele de filmat. Recent, frumoasa vedetă a făcut câteva dezvăluiri despre averea sa.

Ei bine, puține persoane s-ar fi așteptat ca Andreea Marin să povestească faptul că, de fapt, are credite la mașină și casă.

Totodată, prezentatoarea TV a susținut că nu aruncă banii pe articole vestimentare. Potrivit spuselor sale, Andreea Marin este destul de cumpătă atunci când vine vorba de cheltuieli.

„Nu sunt un om pe care să îl poţi numi „cu bani”, bogat. Pe scurt, am casă, o maşină, posibilitatea de a călători şi de a-mi da copilul la o şcoală care să îi ofere un viitor mai bun. Asta e averea în bani pe care o consider importantă. Nu o să mă vezi făcând exces de investiţii în articole vestimentare, în genţi. Sunt mai cumpătată.

Admir calitatea acestor produse, dar de la distanţă. Nu o să cumpăr niciodată o maşină de fiţe. Am o maşină normală pentru un om cu nevoile mele, un 4×4. Maşina anterioară am ţinut-o vreo 13 ani. Nu schimb maşinile ca pe şosete. Maşina şi casa sunt luate pe credit. La casa mai am de plătit vreo 10 ani.”, a adăugat aceasta. ”, a spus Andreea Marin.

Ce salariu avea Andreea Marin când prezenta emisiunea de la TVR

De-a lungul anilor, Andreea Marin a fost gazda emisiunii „Surprize, surprize”, una dintre cele mai longevive emisiuni difuzate de Televiziunea Națională. Cu toate astea, cunoscuta realizatoare din România a precizat că la vremea respectivă nu câștiga un salariu mare. Ei bine, lucrurile au început să se schimbe, în momentul când a devenit directorul de la această emisiune.

„Aveam un singur sacou. Nu aveam nimic scump, nu-mi permiteam să port nimic scump. În timp am evoluat, dar nu neapărat ca şi buget. Am rămas fără bani de la o lună la alta de foarte multe ori. Eu nu am fost plătită bine, în ciuda impresiei generale până departe, eram chiar la Surprize. Până nu am început să fiu directorul acestui program nu am început să fiu plătită bine, să ne înţelegem bine! Eram îmbrăcată bine doar la emisiune.”, a spus Andreea Marin