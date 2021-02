Drama neștiută a cântăreței Ellie White! Modul cumplit în care tatăl artistei s-a stins din viață: "A murit în somn..."

In articol:

Drama neștiută a cântăreței Ellie White! Modul cumplit în care tatăl artistei a murit, chiar înainte să își vadă nepoții. Declarații cutremurătoare, făcute chiar de către Elena Baltagan.

Ellie White este o îndrăgită cântăreață din țara noastră. Dacă din punct de vedere profesional totul arată bine, pe plan personal situația stă cu totul altfel.

În urmă cu șase ani, Elena Baltagan a pierdut o persoană extrem de importantă din viață ei. Tatăl artistei s-a stins din viață la aproximativ o lună de zile după ce vedeta a născut.

Se pare că omul nu a apucat să își vadă nepoata, artista locuind la București, iar tatăl ei la Buzău. Cu durere-n suflet, Elena își aduce aminte că nu avea o legătură prea strânsă cu părintele ei, iar acum regretă că nu a avut o relație mai bună cu acesta.

De asemenea, artista a mai adăugat faptul că tatăl ei s-a stins din viață în somn, fiind găsit după aproape o săptămână în propria casă. A trecut prin momente dificile, însă abia când s-a întors de la înmormântare a realizat întreaga situație, iar atunci a cedat.

„La înmormântare am fost cu ea, dar știi cum e, dacă stăm să ne gândim pe partea aia, sunt liniștită că a văzut-o la nivel spiritual. Când am auzit că s-a dus tata, m-am mobilizat, m-am pregătit de înmormântare și după, la câteva zile după ce am ajuns acasă, atunci am cedat. A fost o situație dubioasă. El a murit în somn, a fost găsit la o săptămână după, era vară. A fost cu sacul băgat de la morgă băgat în coșciug, nici măcar nu a fost coșciug deschis” , a mai spus ea.