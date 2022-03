Andreea Marin, detalii neștiute despre problemele de sănătate cu care se confruntă! Ce i-au interzis medicii: „Mi s-a spus că...”

In articol:

Andreea Marin se numără printre cele mai sincere persoane publice din showbiz-ul românesc, iar vedeta nu se dă niciodată înlături din a vorbi despre orice, dar și de a da totul din casă atunci când vine vorba de viața sa personală.

Ei bine, recent, ”Zâna Surprizelor” a vorbit despre o dietă pentru detoxifiere la care apelează mereu atunci când dorește să dea un ”restart” organismului.

Așadar, Andreea Marin a povestit pe îndelete despre ce este vorba, însă a făcut mici specificări, prezicând că nu poate consuma orice alimente în timpul acestei detoxifieri, asta pentru că are o problemă de sănătate cu care se confruntă de mai mulți ani.

Andreea Marin: „Bolile încep odată cu acumularea toxinelor”

”Zâna Surprizelor” a vorbit recent despre detofixiere, precizând că este bine ca măcar odată pe an fiecare persoană să apeleze la această modalitate de eliminare a toxinelor și a emoțiilor negative. Vedeta a explicat că detoxifierea este de mai multe feluri, Andreea Marin declarând că ea a ales-o pe cea pe bază de lichide.

Astfel, Andreea Marin a povestit pe îndelete că atunci când apelează la acest regim, vedeta bea lichide de dimineața și până seara, având o stare extraordinară, fără a se

simți înfometată. Însă, cu toate acestea, vedeta a explicat că în urmă cu mai mult timp a descoperit că are o gastrită pe bază de stres, iar din acest motiv medicii i-au recomandat să nu consume anumite alimente în exces, deși multe dintre acestea îi plac foarte tare.

„Bolile încep odată cu acumularea toxinelor, a emoţiilor negative, a dezechilibrului consumului energetic. Avem nevoie măcar o dată pe an de o restartare. Avem nevoie să facem asta pentru sănătatea noastră. Nu slăbești foarte mult, ci 4-5 kilograme într-o săptămână maxim. Detoxifierea e de mai multe feluri. Toxinele și stresul creează obstacole în calea funcționării normale a corpului nostru. Eu am ales varianta de detoxifiere pe bază de lichide. Asta de dimineață până seara. Nu îți este foame… Și ai o energie extraordinară. Mi s-a spus că anumite alimente nu sunt bune pentru mine. De exemplu, eu am niște probleme legate de o gastrită pe bază de stres, de mai multă vreme, și atunci anumite alimente nu îmi sunt recomandate în exces, deși mie îmi plac. În mod normal, e bine să stai minimum 7-8 zile la o dietă de detoxifiere. Eu am venit 3 zile într-un weekend și alte 3 în alt weekend”, a povestit Andreea Marin.

Vedeta a mers în vama Siret pentru a oferi ajutor refugiaților

Andreea Marin este ambasadoare UNICEF, iar din acest motiv vedeta este extrem de implicată atunci când vine vorba de oamenii care au nevoie de ajutor. Astfel, recent, Andreea Marin a fost în vama Siret, iar după deplasarea sa, vedeta a făcut o serie de declarații, fiind copleșită de emoții din cauza a ceea ce a trăit pentru puțin timp, alături de refugiații ucraineni.

Andreea Marin a fost cerută de soție? Detaliul care le-a atras atenția fanilor: "Cel mai frumos început"

„O zi în care mama din mine nu a putut fi detaşată în limite rezonabile, ca un jurnalist cu 30 de ani de meserie în spate, de subiectul fiecărui interviu. Prea mult de dus. Prea greu. Impresionant şi cutremurător, totodată. Fiecare fotografie este o poveste în sine. Pe rând, în zilele ce vin, vi le voi spune pe toate. Emoţia puternică spune însă multe, şi fără cuvinte" , a declarat Andreea Marin, copleşită de poveştile celor ajunşi de la Vama Siret.

