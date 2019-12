Violeta a împlinit 12 ani și cu ocazia acestei zile, celebra ei mamă a dorit să imortalizeze fericirea de pe chipul Violetei. Andreea Marin a ales să o sărbătorească pe Violeta printr-o ședință foto mamă-fiică, de milioane.

”12 ani de iubire necondiționată… La mulți ani, Violeta mea!”, a scris Andreea Marin pe Facebook, alături de un colaj cu fotografiile fetei.

Zi de sărbătoare pentru Andreea Marin

Mesajul emoționant al Andreei Marin a strâns numeroase aprecieri, reacții și distribuiri din partea internauților.

Foarte multe persoane care o apreciaza pe vedetă au dorit să îi transmită Violetei urări de bine, cele de mai sus fiind puține în comparație cu numărul real al fanilor care au dorit să ia parte la bucuria Andreei Marin, de ziua fiicei sale.

Ce înseamnă Violeta pentru ea

De când a aparut Violeta în viața ei, totul s-a schimbat pentru Andreea Marin. Ea spune că învață zilnic lucruri noi de la fiica sa.

„Copilul meu m-a învățat că trebuie să țin cont de părerile ei. M-a învățat sensibilitatea o dată în plus, este o sensibilitate de alt tip. M-a învățat că uneori sentimentele se exprimă altfel decât mi-aș fi închipuit eu. Ceea ce facem noi ca părinți are un impact asupra vieții copiilor. Doar făcând anumite lucruri, am devenit un exemplu de urmat pentru ea. Mi-aș dori să fie sănătoasă și fericită. Deocamdată îmi seamănă foarte mult. Este deschisă către diverse orizonturi”, a declara Andreea Marin într-o emisiune TV.