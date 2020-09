In articol:

Andreea Marin

Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țară. Deși apare de micile ecrane de mai bine de zece ani de zile, frumoasa vedetă nu a vorbit niciodată despre momente mai puțin plăcute din spatele camerei. De data aceasta, Zâna Surprizelor a declarat unul dintre momentele stânjenitoare pe care le-a trăit.

Cunoscuta prezentatoare de televiziune a vorbit în cadrul emisiunii TeoShow despre momentul neplăcut pe care l-a avut chiar de 1 aprilie, zi considerată Ziua păcălelilor. Vedeta a alunecat pe scări, iar întreg momentul a fost văzut de public!

„Am simțit așa cum îmi pică sufletul. E o poveste pe care mulți și-o amintesc, era o emisiune de 1 aprilie, așa s-a nimerit, studio nou, frumos, strălucitor, neatins de pașii omului și o scară uriașă pe care eu coboram uneori la începutul emisiunii. O scară lucioasă, nou-nouță, spiralată. Pe tocuri, cu rochie lungă. Ideea era că mâna curentă era solidă, scara la fel de solidă, dar alunecoasă.

Am pășit, am mers doi, trei pași, pe aplauzele oamenilor, erau 250 de oameni în sală, și după câțiva pași m-am dus din capul scării până în jos, am alunecat. Ce a fost foarte interesant, și nu regret, a fost că acele câteva clipe, câteva secunde a durat, nu mai mult, dar mi s-au părut o veșnicie. Nu știu câte idei îți pot trece prin minte în doar trei secunde de groază.

Prezentatoare de televiziune, Andreea Marin

Când am ajuns la bază m-am ridicat imediat, am avut puterea, adrenalina și ce am văzut a fost suflul publicului, care în loc să izbucnească în râs, oamenii au făcut, la unison, gestul acela de ajutor, să se ridice și să mă ajute, să mă prindă. M-am ridicat și am spus: Aceasta este prima păcăleală a serii! Și toată lumea a început să aplaude și să râdă și s-a dezamorsat acel moment interesant”, a declarat Andreea Marin.