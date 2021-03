Andreea Marin s-a vaccinat cu AstraZeneca! Cum s-a simțit celebra prezentatoare tv: „Nu mă așteptam să...”

In articol:

Andreea Marin s-a vaccinat de puțin timp cu prima doză a vaccinului AstraZeneca, iar simptomele nu au ocolit-o pe celebra prezentatoare tv. Pentru un post de televiziune, bruneta a povestit că a avut două zile în care s-a simțit foarte rău, însă aceste simptome nu au făcut-o să renunțe din a își face și rapelul.

„Am făcut primul vaccin, aștept acum rapelul. Nu a fost chiar o plăcere, deși eu sunt, așa, o fire puternică și nu mă așteptăm să am vreo reacție după! Am avut două zile de stat în pat, și două nopți, și eu nu stau în pat niciodată, dureri foarte puternice de mușchi, de sus până jos, fără temperatură, că la o gripă puternică, dar fără temperatură, ceea ce a fost foarte ciudat! Am făcut controversatul vaccin( AstraZeneca), dar nu a fost din acel lot, nu știu dacă are vreo legătură sau nu. E normal să ne punem întrebări, e normal să ne gândim la toate, însă am decis că voi face și a două rundă, pentru că, până la urmă, dacă zicem cât mai mulți nu, de ce să nu ne fie bine împreună. Deci am decis să fac vaccinul și partea a doua, mai ales că noi am avut în casă un bolnăvior, chiar fetița mea și a fost bolnăvioară chiar de Crăciun și de Anul Nou!”, a declarat jurnalista.

Fiica Andreei Marin a fost infectată cu noul coronavirus [Sursa foto: Instagram]

Fiica Andreei Marin a avut coronavirus: „A luat din afară casei”

Andreea Marin a dezvăluit că cel mai mult a motivat-o gândul că imunizarea o va ține atât pe ea, cât și pe cei dragi departe de infectarea cu noul coronavirus.

Vedeta a mărturisit că fiica ei, Violeta, a avut coronavirus chiar în perioada sărătorilor.

„A stat închisă de sărbători. Nu am avut ce să facem, dar a fost tare vitează! A avut o formă ușoară, se întâmplă! Totul a fost bine în final! Noi nu am avut nicio problemă, ne-am testat de mai multe ori. Am stat total separați. Ea nu a luat de acasă, a luat din afară casei. Ea are, să zic așa, o mică garsonieră a ei. Are camera, holul și baia proprie, dacă închizi acolo ușa, practic e izolată de noi, în restul casei, astfel încât noi îi duceam mâncarea. I-am pus și un brăduț la ușă. I-am făcut și o surpriză, ne-am dus și am găsit o chestie mare din plastic și am izolat ușa ei, i-am pus și am deschis ușa să vadă brăduțul, să ne vadă pe noi în acea seară, dar nu puteam altfel comunica decât despărțiți! Eu cred că a fost o lecție și pentru ea. A trebuit să se descurce singură aproape 3 săptămâni! Atât a stat izolată! Și să își ia pastiluțele! A fost foarte ascultătoare, foarte curată, și-a păstrat mediul curat! Totul a fost bine, în final! E o lecție și asta! Fiecare generație are lecțiile ei, până la urmă!”, a mărturisit Andreea Marin.