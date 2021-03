Motivul incredibil pentru care Raluca Bădulescu nu o place pe Andreea Marin: „Am boală pe ea...”

In articol:

Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatu fac parte din masa juriului de la emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”. Cei doi sunt foarte iubiți de public, în special când apar împreună pe micile ecrane și analizează ținutele vedetelor. În cadrul emisiunii Teo Show, unde Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatul au o rubrică specială în care comentează ținutele vedetelor, ei au luat-o în vizor pe Andreea Marin.

Celebrul designer de modă a mărturisit că ținuta pe care prezentatoare tv a ales-o nu este pe gustul lui.

„Indiferent că e pe mov, nu e pe gustul meu. Lungimea pantalonului nu e corectă, se vede prea mult glezna. Niciodată nu se poartă aşa gulerul peste cămaşă. Nici ochelarii nu se potrivesc foarte bine”, a spus Cătălin Botezatu la emisiunea Teo Sow.

Raluca Bădulescu i s-a alăturat colegului său și a mărturisit că nu îi place deloc ținuta Andreei Marin, iar singurele momente când a văzut-o îmbrăcată bine a fost doar în editoriale. Însă, Raluca Bădulescu a specificat că nu o place din alte motive, mai exact, celebra prezentatoare tv ar fi alergat nilște câini pe stradă.

„Ce să zic?! Geanta e prea mare, nu are nicio legătură cu pantofii. Nefericită combinaţie… Andreea Marin a avut ţinute bune doar în editoriale. În viaţa de zi cu zi, nu se îmbracă bine. Eu am boală pe ea pentru că a fugărit nişte câini pe stradă”, a declarat Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu, secretul unei căsnicii de peste 12 ani: „A fost dragoste la prima vedere”

Raluca Bădulescu trăiește o poveste frumoasă de mai bine de 12 ani alărui de soțul ei, Florin. Blondina susține că între cei doi a fost cu siguranță dragoste la prima vedere.

„De aproape 12 ani suntem împreună. A fost dragoste la prima vedere. DA! Eu cred doar în dragoste la prima vedere, nu există să ne întâlnim și să spunem că lasă, poate data viitoare te plac mai mult. Eu sunt un om radical, există alb sau negru pentru mine. Am crezut întotdeauna în Făt Frumos pe cal alb, în pofida tuturor cunoscuților care îmi spuneau că am o vârstă – că l-am cunoscut când aveam 33-34 de ani – și că sunt nebună, că nu există prințul din povești. Acel bărbat pe care eu l-am visat a apărut în viața mea, soțul meu. Am știut că el este alesul", a declarat Raluca Bădulescu, potrivit VIVA.