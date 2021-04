Andreea Marin, surprinsă de meseria pe care fiica ei vrea să o urmeze! Ce i-a mărturisit Violeta: „Sunt uimită!”

In articol:

Fiica Andreei Marin a devenit o tânără domnișoară în toată firea! Violeta a împlinit în luna decembrie a anului trecut vârsta de 14 ani. Deși este încă foarte tânără, fiica celebrei prezentatoare tv știe deja ce vrea să studieze pe mai departe. Recent, Andreea Marin a povestit pentru un post de televiziune că a rămas uimită atunci când fata ei i-a mărturisit că vrea să urmeze dreptul.

„Îmi doresc ca Violeta să devină o femeie sensibilă și capabilă să se lupte pentru drepturile ei și să le apere pe ale celorlalți. De altfel, mi-a mărturisit de curând că își dorește să urmeze cursurile facultății de drept. Sunt uimită! Îi place partea asta artistică a vieții, are de la ambii părinți ce să moștenească în acest domeniu, dar mă bucură realismul ei. Și-a dat seama de nişte lucruri”, a declarat Andreea Marin.

Citeste si: Andreea Marin, declarații șocante despre Mihaela Rădulescu! ”E obsedată de mine! E și perseverentă, de ani de zile încearcă să mă tragă în jos”!

Citeste si: Exclusivitate națională! Înregistrare telefonică incendiară cu Sergiu, tăticul călăreț de la Iași, după mega-scandalul iscat de vânzarea casei cumpărate din donații. Ce zice despre Cătălin Moroșanu, vedeta care i-a fost alături – FOTO-VIDEO- bzi.ro

Celebra prezentatoare tv a mărturisit că Violeta a început deja să citească în domeniu. Pe lângă faptul că învață foarte bine, Andreea Marin speră ca, mai mult decât orice, fiica ei să fie fericită cu drumul pe care îl va alege.

„Citește foarte mult în domeniu, deși are o vârstă fragedă. Tot ce îmi doresc este să fie fericită. Nu vreau să am un copil excepțional, perfect, mă bucur că e bună la școală dar nu asta e scopul meu în viață. Am ajuns într-un moment în care realizez că e atât de important să trăim fericirea. Asta îmi doresc pentru ea”, a mai spus Andreea Marin, pentru un post de televiziune.

Violeta, fiica Andreei Marin, își dorește să facă Facultatea de Drept[Sursa foto: Instagram]

Andreea Marin, dezvăluiri incendiare despre foștii soți!

Andreea Marin a fost invitată în cadrul unei emisiuni prezentate de jurnalistul Mădălin Ionescu, în care a făcut dezvăluiri incendiare despre fostele ei relații și căsnicii.

Vedeta a dezvăluit că divorțul de acum 11 ani de Ștefan Bănică Jr a venit la inițiativa ei.

„Eu nu m-am înrudit cu un om pentru că era cunoscut. Eram extrem de cunoscută și eu, pentru mine asta nu avea vreo relevanță! Nu exista nici o atracție pentru mine față de faptul că un om e cunoscut sau nu. Deloc!”, a dezvăluit Andreea Marin la o emisiune televizată. Citește mai multe AICI.