Andreea Marin își face praf foștii soți! ”Singura calitate a lui Bănică este că...! Tuncay, o greșeală” Dezvăluiri explozive făcute la emisiunea lui Mădălin Ionescu

Andreea Marin a dezvăluit că divorțul de acum 11 ani de celebrul Ștefan Bănică Jr a venit la inițiativa ei și a lăsat să se înțeleagă că acesta nu i-a fost tocmai fidel.

Andreea Marin, întrebată dacă Bănică i-a fost fidel: ”Nu intru în această discuție”

Vedeta spune căpentru ea este că Bănică este tatăl copilului pe care-l au împreună.

Andreea Marin i-a mărturisit jurnalistului Mădălin Ionescu, la Metropola TV, că n u celebritatea a fost cea care a atras-o la Ștefan Bănică Jr.

”Eu nu m-am înrudit cu un om pentru că era cunoscut. Eram extrem de cunoscută și eu, pentru mine asta nu avea vreo relevanță! Nu exista nici o atracție pentru mine față de faptul că un om e cunoscut sau nu. Deloc!”, a dezvăluit Andreea Marin la Metropola TV.

Andreea Marin a rupt mariajul de Ștefan Bănică Jr

Întrebată direct, de Mădălin Ionescu, c ât timp a fost Ștefan Bănică ”un băiat de casă”, Andreea Marin a evitat să răspundă.

”N-o să intru într-o astfel de discuție, pentru mine el este doar tatăl copilului meu și atât. Este singura calitate care mai contează astăzi pentru mine”, a mai spus vedeta.

Despre Tuncay: ”O mare greșeală, prefer s-o uit”

Despre turcul Tuncay, Andreea Marin a spus că nu mai vrea să-și mai amintească. Ea a catalogat căsnicia cu acesta drept ”o greșeală” dar a negat că s-a măritat cu acesta doar pentru a se răzbuna pe Ștefan Bănică Jr.

Andreea Marin și Tuncay, cel de-al treilea soț

”A treia căsătorie? S-o uităm! A fost o mare greșeală această a treia relație și prefer să o uit!

Sunt un om cu capul pe umeri, nu mi-aș distruge viața doar din spirit de răzbunare față de cineva care pentru mine, la momentul acela nu mai conta. Pentru că eu am decis să nu mai fiu în acea relație (cu Bănică Jr, n.r.). Deci, despre ce vorbim? N-am de ce să trăiesc în trecut. Eu, când am spus punct, e punct! Simplu!”, a mai declarat Andreea Marin.

Are un ”respect special” pentru primul soț

Fosta ”Zână a Surprizelor” a explicat că spre deosebire de Bănică și Tuncay, despre primul soț are doar cuvinte de laudă și ”un respect special”. Totuși, spune ea, prezentul este cel care contează iar actualul iubit este fără doar și poate cel mai important bărbat din viața ei.

”Pentru primul soț (Cristian Gheorghiță, n.r.) am un respect special. Oamenii sunt așa cum sunt. Fiecare are modul lui de a privi viața și de a o trăi. Dar, să ne înțelegem foarte bine, tot ce contează azi pentru mine este relația prezentă, copilul meu. Trecutul are relevanță doar pentru că a lăsat niște lecții de viață. Dar nu trăiesc deloc cu gândul la trecut. Sfătuiesc pe toată lumea să-și vadă de viitor. Cel mai important bărbat din viața mea este cel care este acum lângă mine.

Azi sunt un om matur. Poate că în trecut, tocmai din această lipsă de matruitate și din cauza faptului că am muncit foarte mult și m-am dedicat foarte mult carierei... poate nu am fost nici eu destul de pregătită pentru o relație de lungă durată”, a mai dezvăluit Andreea Marin.