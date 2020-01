Andreea Pirui de la Puterea Dragostei a ținut să clarifice ce s-a întâmplat cu adevărat în gală, după ce fanii au spus despre ea și Denisa că ar fi fost puțin mai euforice în emisiune. Concurenta de la Puterea Dragostei a făcut astăzi un live pe Instagram prin care a explicat cu lux de amănunte ce s-a întâmplat de fapt înainte de începerea emisiunii și de ce s-au comportat așa.

„Înainte de emsiune toți concurenții au consumat câte un pahar. Și cam asta a fost, nu e gaură în cer. Nu am fost moarte de bete nici eu nici Denisa. Am fost și obosite, stresate, nervoase, nu vreau să scot în fața nimănui, doar vă spun adevărul. Așa că nu mai judecați de acasă. De acasă se vede altceva. Și după, voiam bineînțeles cu acordul staff-ului, să își țină Ella ziua. Dar cum Marius a fost eliminat, nu am mai avut niciun chef și am lăsat-o baltă.”, le-a explicat Andreea Pirui fanilor de pe Instagram.

Cum decurge relația dintre Andreea Pirui și Marius după ce concurentul a fost eliminat din casa Puterea Dragostei

Andreea Pirui este revoltată pe fetele care au votat eliminarea lui Marius din casa Puterea Dragostei, dar trăiește cu speranța că iubitul ei se va întoarce în urma voturilor primite de la fani. Fanii de pe Instagram au întrebat-o pe Andreea Pirui cum decurge relația lor după ce Marius a fost eliminat.

„Marius este bine, suntem împreună. Marius va intra în casă pentru că este foarte votat și chiar dacă nu va intra, voi pleca eu acasă.”, a explicat Andreea Pirui.