Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragostei, pe vremea când erau încă în emisiunea care i-a făcut celebri[Sursa foto: Facebook]

In articol:

Invitați la emisiunea ”Totul despre Puterea Dragostei”, în platoul WOWbiz.ro, Andreea Pirui și Marius, doi dintre cei mai iubiți concurenți din cadrul show-ului de la Kanal D, au vorbit despre relația lor. Cei doi îndrăgostiți s-au logodit pe data de 14 august, la petrecerea de ziua frumoasei foste concurente. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât cei doi foști concurenți se despărțiresă cu o spăptămână înainte ca el să o ceară de soție pe frumoasa blondină.

„Înainte cu o săptămână să mă ceară, ne-am despărțit , am avut o ceartă și a spus că nu mai vrea”, a declarat Andreea Pirui. „A plecat la București, de la Cluj, dar nu mai știu de ce ne-am certat”, a adăugat ea, râzând.

„Certurile noastre nu sunt din motive importante, pentru că dacă ar fi fost nu am mai fi împreună acum. Certuirile noastre sunt mai multe de orgoliu, nu pe motive întemeiate, nu gelozii. Noi nu ne-am certat niciodată din cauza altor persoane, ci din cauza noastră”, a completat Marius de la Puterea Dragostei.

Citeste si: Showbizul, răpus de durere. Încă un divorț zguduie lumea mondenă a României - evz.ro

Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragostei, despre cerea în căsătorie de ziua ei

Marius de la Puterea Dragostei a vorbit cu zâmbetul pe buze și vizibil emoționat despre cât de important este pentru el faptul că a cerut-o de soție pe Andreea Pirui. Fostul concurent din emisunea de la Kanal D este sigur că va rămâne pentru totdeauna alături de iubita lui și abia aștepată să se căsătorească cu ea.

”Eu mereu m-am temut de cerea în căsătorie și nu am oferit nicioată nici măcar un sfert de inel. Am văzut inelul mereu ca pe un lucru super serios. Pentru mine a fost foarte serios și ea știe. Eu dacă am făcut asta, e o responsabilitate pe care mi-am luat-o eu față de noi și pe care vreau să și-o ia și ea”, a spus Marius de la Puterea Dragostei.

„Când mi-a dat inelul, am văzut ceva schimbat la el, tremura”, a spus și Andreea Pirui, vizibil fericită, amintindu-și de momentul în care a fost cerută de soție.

Andreea Pirui de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Facebook]

Cum a plănuit Marius de la Puterea Dragostei cererea în căsătorie pentru Andreea Pirui

Marius de la Puterea Dragostei a avut aliați de nădejde atunci când a plănuit cererea în căsătorie pentru Andreea Pirui. Fostul concurent a vorbit cu mama blondinei și cu cele două surori ale ei. Sora cea mare, Lavinia, l-a ajutat să cumpere inelul potrivit și s-a asigurat că în ziua cea mare aveau să fie de față toate persoanele importante din familia lor.

Citeste si: Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, mesaj cu subînțeles pentru Livian: ”Sper că ți-e dor de mine...”

„M-au ajutat mama ei și sora ei, ele au știut. Lavinia, sora ei cea mare, m-a ajutat foarte mult. I-am spus surorii ei cu trei săptămâni înainte că vreau să o cer de soție și i-am spus că am nevoie să mă ajute cu măsura inelului și am fost împreună și m-a ajutat să îl cumpăr. Tot ea s-a ocupat și ca oamenii apropiați din familia ei să fie acolo. La fel și cealaltă soră a ei, Ioana”, a mai povestit Marius de la Puterea Dragostei, amintindu-și cu zâmbetul pe buze de momentul în care a întrebat-o pe Andreea Pirui dacă vrea să fie soția lui.