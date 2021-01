Andreea Pirui vrea să se întoarcă în sezonul trei Puterea Dragostei?! Ce spune fosta concurentă

In articol:

Andreea Pirui a fost una dintre cele mai iubite concurente din sezonul doi Puterea Dragostei. Blondina a fost apreciată de public mult timp, dat fiind și faptul că a ieșit favorita publicului de câteva ori. Tânăra a format un cuplu cu Marius Bogdan, însă relația lor nu a fost așa cum s-au așteptat.

După ce au părăsit competiția fenomen de la Kanal D, cei doi amorezi și-au continuat povestea de iubire departe de ochii curioșilor.

Marius a cerut-o în căsătorie pe Andreea, în urmă cu ceva timp, însă ulterior au hotărât să pună punct relației. Povestea lor de iubire a fost cu multe certuri și împăcări, cei doi fiind foarte orgolioși. Deși susținătorii lor se așteptau să-i vadă, din nou, împreună, iată că decizia Andreei și a lui Marius a fost una definitivă.

”S-au întâmplat multe lucruri. (…) Familia mea a avut o părere foarte bună despre Marius. Și acum au o părere bună, dar consideră că nu ne potrivim, după ultima perioadă în care a fost la mine și au spus să ne despărțim dacă nu ne înțelegem bine. Dar, repet, familia mea nu are nimic împotriva lui.

Noi am mai vorbit, vorbim, nu cred că are pe cineva și nici eu nu am. Eu mereu îl menajam, mereu voiam să-i fac pe plac și am adunat nervi și frustrări și am pus stop amândoi, de comun acord. Nu am mai vorbit o săptămână, dar când am auzit că a spus că cererea în căsătorie a fost din impuls i-am trimis un mesaj pentru că mi-a fost foarte ciudă. Apoi nu am mai vorbit și nu mai știu care pe care a căutat”,spunea blondina, acum puțin timp, în platoul WoWbiz.

Andreea Pirui se întoarce la Puterea Dragostei?!

Andreea Pirui și-a luat susținătorii prin surprindere după ce a postat o întrebare surpriză pe pagina ei de Instagram. Blondina a postat o întrebare capcană pentru cei care o urmăresc: ”Ați vrea să mă vedeți în sezonul 3?”, scrie Andreea Pirui, pe Instagram.

Rămâne de văzut dacă fosta concurentă se reîntoarce, cu adevărat, în sezonul trei Puterea Dragostei.