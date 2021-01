Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragostei, un nou pas spre împăcare?! Dezvăluiri uluitoare despre relația lor: ”Suntem prieteni...cu beneficii!”

In articol:

Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragostei au fost unul dintre cele mai iubite cupluri ale sezonului doi. Blondina și Marius au trăit o poveste de iubire cu scântei, cu certuri și împăcări, însă au dat dovadă de puterea dragostei în cadrul emisiunii fenomen de la Kanal D. Andreea a fost printre cele mai votate concurente din sezonul doi al emisiunii, însă nu a ajuns în marea finală.

Citeste si:Cu cine a petrecut Bogdan Mocanu noaptea dintre ani. Mesajul emoționant transmis de acesta: ”Cu bune și rele…”

Cu toate acestea, povestea de iubire dintre ea și Marius Bogdan a continuat în afara competiției. Orgolioși din fire au pus punct relației de multe ori, însă mereu dragostea a învins. La un moment dat, Marius a hotărât s-o ceară de soție pe Andreea Pirui, iar povestea de iubire dintre cei doi părea că va avea un deznodământ fericit.

Citeste si:Marius de la Puterea Dragostei îi dă replica Andreei Pirui, după ce l-a acuzat că nu a fost alături de ea la moartea bunicii ei: „Dacă asta a fost părerea ei…”

Din păcate, când nimeni nu se aștepta, Andreea Pirui și Marius Bogdan au hotărât să se despartă definitiv. Susținătorii celor doi încă se așteaptă la o împăcare, ținând cont că ambii sunt persoane orgolioase.

Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragostei, dezvăluiri senzaționale

Cei doi foști concurenți ai sezonului doi Puterea Dragostei au vorbit despre o posibilitate de împăcare, dar și despre relația pe care o au în momentul de față. Andreea Pirui și Marius de la Puterea Dragostei au dat cărțile pe față, chiar în platoul Wowbiz.

Citeste si: Eficiența vaccinului anti-COVID. Ce arată studiile preliminare din Israel - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

Andreea: Suntem prieteni…

Marius: Cei mai buni! Cu beneficii! Era o glumă, și dacă ești un prieten bun și îmi alini sufletul atunci când sufăr, și aia tot un beneficiu se numește.

Andreea:Doar vorbim și nu se știe ce o să fie. Poate poate. Inelul de logodnă l-am lăsat acasă. Mi-am cumpărat altul, e superb. Ne-am certat și inelul de la Marius nu am vrut să-l mai văd, dar e acasă. O să îl păstrez toată viața, chiar dacă nu o să mai fim niciodată împreună.

Marius: Eu m-am mai întâlnit cu ea și nu am sesizat că nu are inelul, am sesizat abia apoi. Și pentru mine are o valoare, știu ce emoții aveam când m-am dus să îl iau. (…) Am spus că am cerut-o din impuls doar ca să o doară, am zis-o, e înregistrată. Am zis-o ca să o doară. Îmi pare rău că am zis-o pentru că știam că o deranjează. Dacă spuneam că regret cererea era mai grav.

Marius a vorbit despre cererea în căsătorie, după ce în urmă cu ceva timp a spus că a făcut-o din impuls. „Cererea în căsătorie a fost tot din impuls, nu a fost o chestie gândită, o chestie care am crezut că o să ne schimbe în bine… Într-o relație când nu mai merg niște chestii, zic „hai să fac ceva”, „hai să o cer”, „hai să facem un copil”, pentru că lucrurile astea de obicei te unesc. Dar pe noi nu ne-a unit mai mult, discuțiile au fost aceleași, certurile au fost aceleași, nu au fost chestii de înșelat sau gelozie, noi nu am avut problema asta, pur și simplu suntem prea diferiți.”, spunea Marius, acum ceva timp, la Wowbiz. (VEZI CONTINUAREA AICI)

Ce spune familia Andreei Pirui despre Marius de la Puterea Dragostei

Blondina a vorbit despre familia ei, spunând că aceștia au avut și au o părere foarte bună despre Marius. Totuși, rudele Andreei Pirui consideră că ea și bărbatul nu se potrivesc.

Andreea: S-au întâmplat multe lucruri. (…) Familia mea a avut o părere foarte bună despre Marius. Și acum au o părere bună, dar consideră că nu ne potrivim, după ultima perioadă în care a fost la mine și au spus să ne despărțim dacă nu ne înțelegem bine. Dar, repet, familia mea nu are nimic împotriva lui.

Noi am mai vorbit, vorbim, nu cred că are pe cineva și nici eu nu am. Eu mereu îl menajam, mereu voiam să-i fac pe plac și am adunat nervi și frustrări și am pus stop amândoi, de comun acord. Nu am mai vorbit o săptămână, dar când am auzit că a spus că cererea în căsătorie a fost din impuls i-am trimis un mesaj pentru că mi-a fost foarte ciudă. Apoi nu am mai vorbit și nu mai știu care pe care a căutat.