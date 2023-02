Andreea Tonciu a ajuns la perfuzii. Vedeta a chemat ambulanța, după ce a început să se simtă extrem de rău: „Cam astea sunt simptomele”

In articol:

În urmă cu o zi, vedeta și-a îngrijorat fanii după ce a transmis că nu se simte deloc bine și chiar a chemat Salvarea.

Andreea Tonciu se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Vedeta a avut nevoie de perfuzii pentru a se simți mai bine

De asemenea, fosta asistentă TV a mărturisit că în cazul în care starea de rău persistă va avea nevoie de ajutorul medicilor. Din nefericire, starea brunetei nu s-a îmbunătățit, iar astăzi a ajuns de urgență la spital.

Andreea Tonciu este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de un număr impresionant de internauți. Fosta asistentă TV postează foarte des și își ține fanii la curent cu tot ce se petrece în viața sa. De această dată, vedeta și-a îngrijorat urmăritorii, întrucât a postat o fotografie cu ea, în timp ce era cu perfuzia la mână, pe patul de spital.

Citește și: Andreea Tonciu, în lacrimi pe Tik Tok! Nu s-a mai putut abține și s-a dezlănțuit în fața camerei: „Să permit eu să îmi jignească mie copilul? Nu aveți scrupule!”

Starea de sănătate a brunetei nu s-a ameliorat deloc, astfel că a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor. Andreea Tonciu se confruntă cu o viroză foarte puternică, însă este sigură cu va face față și se va simți mult mai bine zilele următoare. De asemenea, a mărturisit că singurele simptome pe care le are sunt durerile în gât, de cap și tusea.

Citeste si: EXCLUSIV! Larisa a dat cărțile pe față și a recunoscut că încă are sentimente pentru Ionuț: ”Dacă va fi să ne mai dăm o șansă” Dori ar vrea să intre în casă pentru Patrick- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

„ Sunt foarte bine acum. Au doctorii grijă de mine. Da, este o viroză. Nu pot să vorbesc foarte mult, pentru că sunt cu doctorii acum. „Mă doare gâtul, am tuse, mă doare și capul. Cam astea sunt simptomele. ”, a mărturisit Andreea Tonciu, pentru fanatik.ro.

Andreea Tonciu [Sursa foto: Instagram]

Andreea Tonciu a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2

În martie 2021, Andreea Tonciu s-a îmbolnăvit de COVID-19. Vedeta era îngrijorată de tatăl ei, care se afla în categoria de risc, având deja probleme medicale. La acel moment, întreaga familie a brunetei a fost infectată cu SARS-CoV-2, cu excepția fiicei sale, Rebecca, și a tatălui ei. Mai mult decât atât, fosta asistentă TV a mărturisit că perioada pandemiei a fost foarte dificilă, întrucât i-a fost foarte frică pentru fetița ei, care este sensibilă la virozele respiratorii.

Citeste si: „De atunci ne-am răcit.” Monica Tatoiu, despre relația cu Florin Călinescu- kfetele.ro

Citeste si: Profesoară, înjunghiată mortal în timpul orei de un elev. VIDEO- stirilekanald.ro

Citeste si: Britney Spears, în pericol de moarte? Ce plan au pus la cale soțul artistei, Sam Ashgari și mama cântăreței pentru a o aduce pe calea cea dreaptă. Artista consumă substanțe interzise și a ajuns din nou la autodistrugere- radioimpuls.ro

Citește și: Anamaria Prodan și Andreea Tonciu s-au reunit! Cum se înțelege impresara cu finuța sa, Rebeca

„ COVID am făcut în martie (n. red.- 2021). A fost o formă ok, nici foarte grea, dar nici ușoară. Nu am ajuns la spital. Am trecut cu bine peste tot. Am avut toată familia, în afară de tatăl meu.

Dacă tata avea coronavirus era o problemă foarte mare. El are și probleme medicale. Dar l-a ferit Dumnezeu! În rest a avut și mama, și soră-mea, și eu, și soțul. Rebecca nu a avut și a stat cu mine non-stop, a dormit cu mine. Îi făceam teste aproape zilnic și nu a avut!”, a mărturisit Andreea Tonciu pentru click.ro, în urmă cu mai mult timp.