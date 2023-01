Andreea Tonciu, în lacrimi pe Tik Tok! Nu s-a mai putut abține și s-a dezlănțuit în fața camerei: „Să permit eu să îmi jignească mie copilul? Nu aveți scrupule!”

In articol:

Andreea Tonciu este una dintre cele mai cunoscute și iubire persoane publice din showbiz-ul românesc. Vedeta se bucură de aprecierea fanilor săi, însă cel mai important lucru din viața ei, care îi aduce zâmbetul pe față zi de zi este fiica sa Rebecca.

Andreea Tonciu, reacție acidă la adresa celor ce i-au jignit fiica

Andreea Tonciu este ca o leoaică în preajma fetiței și nu accepta ca nimeni să vorbească urât la adresa micuței.

Andreea Tonciu este foarte activă pe rețelele de sociabilă, acolo unde a strâns o comunitate impresionantă. Vedeta este îndrăgită de fanii săi, însă sunt și guri rele care o vorbesc de rău. Fosta asistentă TV este o familistă convinsă și își apără atât soțul, cât și fiica ei, care este cea mai importantă persoană din viața sa.

Recent, în cadrul unui live pe pagina sa de Tik Tok, vedeta a avut o ieșire nervoasă după ce mai multe persoane au jignit-o pe ea și pe Rebecca. Andreea Tonciu nu s-a putut abține și a reacționat acid, apărându-și fetița cu toate forțele.

„ Nu vă e rușine de așa ceva? Nu aveți scrupule în voi! Sunteți niște oameni de nimic dacă faceți chestia asta. Totul până la copilul meu, atât! Se pune stop tuturor! E problema mea ce fac și spun în momentul ăsta. Nu sunteți obligați să stați pe platforma și pe pagina asta. Ieșiți afară! M-am săturat să primesc mesaje. Și pe Instagram îmi scrie lumea. Cum este posibil să permit eu să îmi jignească mie copilul? Cum este posibil?! Nu aveți scrupule!”, au fost cuvintele Andreei Tonciu, într-un live pe pagina ei de Tik Tok.

Andreea Tonciu, acuzată că „cerșește” în mediul online

Nu cu mult timp în urmă, Andreea Tonciu și-a creat cont pe pagina de Tik Tok și a început să posteze filmulețe amuzante, tipic vedetei, fiind o persoană jovială, amuzantă și sociabilă. Mai mult decât atât, fosta prezentatoare TV a intrat și de câteva ori live pentru a povesti cu fanii, însă a fost acuzată că „cerșește”. Frumoasa brunetă nu s-a lăsat înjosită, astfel că a reacționat explicând că nu face bani din live-uri, ci doar se distrează și interacționează cu oamenii care o plac și o apreciază.

„ Oameni buni, încă ceva să vă explic, a intra pe Tik Tok și a face live nu înseamnă că intru la cerșit. Dacă voiam să intru la cerșit, intram de când există Tik Tok-ul. Credeți vreodată că eu în viața asta mă voi îmbogăți din Tik Tok? Că o să am milioane? Ați văzut foarte bine ce punctaj am eu pe Tik Tok. Nu vă e rușine să spuneți chestia asta? Intru de plăcere, de joacă. Nu îmi spuneți mie că am ieșit la cerșit. Vă îngrop pe toți, eu cu mâna mea! Nu vreau să mai existe absolut nimeni pe pagina mea care să spună chestii urâte despre mine, despre familia mea, în special despre copilul meu. Nu îmi spuneți mie ce să fac și cum să fac eu. N-am cum să nu pun la suflet. Cum este posibil să dați report la un videoclip, care era foarte haios? De ce îmi dați mie?”, a mi spus Andreea Tonciu.

