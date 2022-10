Andreea Tonciu, complet naturală pe Instagram. Fanii au observat imediat că bruneta nu este sinceră: „Ai o mână mai slabă și una mai grasă”

In articol:

Andreea Tonciu și-a obișnuit admiratorii de ani cu sinceritatea debordantă de care dă dovadă de fiecare dată. Bruneta nu se sfiește să recunoască detalii din viața ei pe care alte vedete nici nu și-ar dori să le aducă în discuție, cum ar fi că folosește filtre de înfrumusețare. Nu mai e niciun secret pentru nimeni că Andreea Tonciu este o împătimită a programelor de editare, iar fiecare poză a sa trece mai întâi prin câteva filtre

înainte de a apărea pe rețelele de specializare. De data aceasta, însă, fosta concurentă de la BAS a postat în mediul online o imagine în care nu purta niciun strop de machiaj. Ochii vigilenți ai internauților au observat imediat că ceva nu este în regulă, așa că nu s-au sfiit să semnaleze acest lucru.

Fosta asistentă TV nu se sfiește să-și arate tenul fără machiaj, motiv pentru care, recent, a postat în mediul online o fotografie în care este complet naturală. Pentru că își dorește să păstreze o relație strânsă cu fanii ei, i-a întrebat ce părere au despre cea mai nouă apariție a sa. Internauții nu s-au sfiit să-și aștearnă gândurile în comentarii, chiar dacă nu sunt cele mai pozitive.

Citeste si: Andreea Tonciu, despre relația care există în prezent între părinții săi, după infidelitatea bărbatului: „Nu vreau să dau valoare femeilor ușoare”

Andreea Tonciu, complet naturală pe Instagram

Se pare că nici de data aceasta Andreea Tonciu nu a fost pe placul fanilor ei, aceștia nu au ezitat să îi atragă atenția cu privire la faptul că a folosit mai multe filtre de înfrumusețare și că, de fapt, în realitate nu arată la fel ca în imagine.

Citeste si: Culiţă Sterp, cadou impresionant pentru Daniela- kfetele.ro

Citeste si: Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu- bzi.ro

Citeste si: Viața Andreei Tonciu s-a schimbat radical după căsătorie! Ce s-a întâmplat de când a devenit soție: „Nu mai sunt eu”

„FaceApp face minuni”, „Ai o mâna mai slaba și una mai grasa,nu îți mai edita pozele fij tu!”, „Nu este naturală Draga Andreea, este o opțiune din faceapp mi se pare ca e ,,cutesy” sau ,,naturală”. Așa se numesc. Ar trebui sa ne asumam ca multe folosim faceapp si filtre, este ceva ce a devenit normal din păcate. Dar dacă ne uitam la Interviurile cu tine pe YouTube si la acesta poză se vede diferența imediat. No hate, îmi esti super Draga si te admir, dar măcar nu trebuia sa pui descrierea aceea la poza. Normal ca persoanele apropiate tie îți vor zice uau ce frumoasa, ești superba, așa da mai bine naturală, nu mai pune filtre, dar haideți sa nu ne mai căcăm pe noi atât.. da Andreea este o persoana frumoasa fără filtre in realitate face to face chiar dacă niciodată nu am văzut-o in realitate, dar prin caracterul ei cu siguranța este o persoana frumoasa”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani.