Andreea Tonciu a deschis gala din seara aceasta. Frumoasa brunetă s-a prezentat într-o ținută frumoasă, însă Maurice nu s-a declarat foarte încântat de combinațiile vestimentare pe care le-a făcut.

Andreea Tonciu de la Bravo, ai Stil! Celebrities, conflict cu Raluca Tănase, încă din prima gală

Andreea Tonciu a început seara cum nu se putea mai bine. Pe lângă faptul că a avut o ținută impecabilă, aceasta a avut o discuție destul de aprinsă cu fosta ei prietenă, Raluca Tănase. Se pare că cele două concurente nu și-au rezolvat problemele, iar discuțiile au fost destul de aprinse fix de la început. Cele două concurente și-au aruncat cuvinte grele, iar la un moment dat Andreea a declarat că ea nu a considerat-o niciodată prietenă pe Raluca.

"Eu consider că eu cu tine nu am fost prietene foarte apropiate.. EU nu am ieșit în viața mea cu tine la o cafea.. Nu minți poporul cu televizorul, pentru că e trist...", a declarat Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu în prima ediției Bravo, ai Stil!

Bravo, ai stil Celebrities! a revenit

Jurații, Raluca Bădulescu, Cătălin Botezatu și Maurice Munteanu, dar și prezentatoarea emisiunii, Ilinca Vandici, sunt gata să se întâlnească cu cele nouă concurente. Toată evoluția va fi atent analizată de către cei trei jurați, iar cea mai puternică concurentă va reuși să câștige titlul.

“Oldies but goldies” este tema din această gală. Aceasta va pune la încercare priceperea în materie de stil a concurentelor. Cunoașterea, ambiția, dar și stilul le vor ajuta pe cele nouă concurente să creeze ținute demne de o gală marca Bravo ai stil!

“Bravo, ai stil! Celebrities” a revenit la Kanal D! Emisiunea a început în această seară, după o o perioadă în care a stopat filmările din cauza pandemiei de coronavirus. Nouă concurente au mari rămas în competiția “Bravo, ai stil! Celebrities”. Ele se luptă pentru marele premiu de 100.000 de lei, dar și pentru titlul de Cea mai stilată celebritate din România: Oana Radu, Andreea Tonciu, Theo Rose, Cristina Șișcanu, Alexandra Ungureanu, Bianca Rus, Calina Dumitrescu și Raluca Tănase.

Începând din această seară, de la ora de la ora 22:00, emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities” revine pe micile ecrane! Îți poți urmări show-ul preferat de miercuri până sâmbătă, de la ora 22:00, doar la Kanal D!