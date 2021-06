Andreea Tonciu, la spital cu fiica ei, Rebecca! „Sunt o persoană foarte panicată.” Cum se simte cea mică

Daniel Niculae, Andreea Tonciu și Rebecca [Sursa foto: Instagram] 19:35, iun 11, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Andreea Tonciu a trecut prin clipe tensionate. Ea a fost nevoită să se prezinte rapid cu Rebecca, fiica ei și a lui Daniel Niculescu, în fața medicilor, așa că a mers la spital.

Vedeta a făcut totul public pe rețelele de socializare. Iată care este starea de sănătate a micuței.

Andreea Tonciu și Rebecca [Sursa foto: Instagram]

Rebecca, fiica Andreei Tonciu, pe mâinile medicilor. Vedeta, nevoită să meargă cu cea mică la spital

Focoasa brunetă este genul care împărtășește absolut orice cu fanii de pe rețelele de socializare și nu ține niciun secret departe de ei. Astfel, ea îi ține la curent cu tot ceea ce face pe plan perofesiona, dar și pe plan personal. În urmă cu câteva ore, chiar la începutul acestei zile, Andreea Tonciu le-a făcut o dezvăluire internauților care o urmăresc ăe Instagram. Ea le-a povestit fanilor că a lipsit în ultima perioadă de pe rețelele de socializare pentru că a fost nevoie să o îngrijească pe fiica ei.

Se pare că Rebecca s-a îmbolnăvit, a luat o răceală, însă pentru că a vrut să se asigure că nu este ceva serios, Andreea Tonciu a mers cu cea mică la medic, mai exact cele două au ajuns la spital.

Vedeta spune că acum fiica ei se simte mai bine, nu este nimic grav, însă ca orice mamă s-a îngrijorat mai mult decâte era necesar.

„Bună dimineața! Eu acum am ieșit din casă. Mă duc că am puțină treabă. Rebi a rămas acasă momentan, pentru că este puțin bolnăvioară, dar o să-și revină curând. De aia am fost absentă, pentru că ieri am ajuns cu ea la spital, dar totul este în regulă, sunt foarte liniștită, cu toate că eu sunt o persoană care sunt foarte panicată, de fiecare dată fac ca toată alea, dar are o mică răceală, pot spune. Vă pup!”, a explicat Andreea Tonciu la InstaStory.

„ De patru ani dorm cu fiica mea în pat noaptea”

Bruneta declara în urmă cu ceva vreme că ea și fiica ei sunt foarte apropiate, ba chiar a ales să doarmă alături de fiica ei până ce va mai crește.

„Eu nu sunt o fire romantică. Nu-mi trebuie trandafiri, ineluşe, cadouaşe. Eu cu soţul meu mă întâlnesc aşa sporadic ziua sau când doarme Rebeca. De patru ani dorm cu fiica mea în pat noaptea, nu cu soţul meu”, a declarat Andreea Tonciu.