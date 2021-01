Andreea Tonciu, în lacrimi la mormântul bunicii sale! Astăzi ar fi împlinit 81 de ani: „A fost a doua mea mamă”

ian 28, 2021 Autor: Clara Ionescu

Andreea Tonciu trece pintr-o perioadă dificilă, după ce bunica ei s-a stins din viață. Desi femeia a murit în luna noiembrie a anului trecut, vedeta încă suferă enorm după pierderea uneia dintre cele mai importante persoane din viața ei.

Astăzi, 28 ianuarie, bunica Andreei Tonciu ar fi împlinit vârsta de 81 de ani. Bruneta avneit în platoul emisiunii Teo Show, unde a dat frâu liber sentimentelor și a vorbit despre relația minunată pe care a avut-o cu bunica ei. Ea regretă că nu a petrecut mai mult timp cu femeia care a crescut-o, înainte să fie prea târziu.

„Îmi făcea toate poftele, absolut orice. Am stat cu ea în casă, ea m-a crescut. Bine... și mama, dar mai mult bunica și pentru mine a fost atât de greu să știu că nu mai este că de vreo 3 ani de zile a stat la părinții mei în casă pentru că avea Alzheimer. Asta regret cel mai mult, enorm de mult că mă duceam dar nu foarte des recunosc sau dacă mă duceam, nu îmi plăcea cum o vedea și începeam să am gânduri și să plâng și mai bine nu mă duceam. Întâlnirile mele cu ea durau maxim 10 minute”,a spus Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu, dezvăluiri nemaiștiute despre bunica ei: „A avut foarte mulți bani”

Andreea Tonciu a povestit un moment emoționant, înainte ca bunica ei să plece dintre cei vii. Ultima persoană la care bunica ei a zâmbit înainte să moară a fost chiar fiica Andreei Tonciu, Rebeca.

Bunica vedetei era o femeie foarte bogată, iar fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a mărturisit că o ajuta de foarte multe ori cu când avea probleme financiare.

„Este o durere foarte mare pentru mine. M-a crescut, pot să spun că a fost a doua mea mamă. Îmi spun durerea din suflet. Niciodată n-am fost la televizor să mă prefac. Mi-a dat mulți bani. A fost o femeie care a avut foarte mulți bani. Nu mai știa de banii ei. Avea o sacoșă plină cu bani. Îi luam bani de acolo când eram mică și mergeam cu vecinii din bloc la un magazin și cumpăram tuturor. Ea nici nu nu simțea că îi iau bani de acolo. Avea o fabrică de lumânări și toată țara cumpăra de la ei. De acolo sunt banii familiei Tonciu”, a declarat celebra brunetă.

Andreea Tonciu a izbucnit în lacrimi, în direct! [Sursa foto: Captură KANAL D]

Andreea Tonciu și-a visat bunica: „Se uita la mine și mi-a zâmbit”

Andreea Tonciu a mărturisit că a visat-o recent pe bunica ei. Ea suține că vrea să meargă mult mai des singură la locul de veci al bunicii sale și să vorbească cu ea, acolo fiind locul în care simte că se descarcă.

„Niciodată nu m-a bătut. Niciodată nu s-a comportat urât cu mine. Pentru ea eram lumina ochilor ei. Acum două zile am visat-o. Mi-a fost foarte frică și știa. Niciodată nu mi-a arătat în vis ca să mă sperie. Acum două zile am visat-o foarte frumos. Se uita la mine și mi-a zâmbit. Vreau să mă duc mai des la cimitir, să mă duc singură, să stau să vorbesc cu ea. Acolo îmi trag sufletul, acolo am cum să mă descarc. Mă asculta mereu și fără să mă judece. Tot timpul m-a sfătuit în dragoste”,a încheiat vedeta.