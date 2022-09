Andreea Tonciu, la un pas de comoție cerebrală! Vedeta de televiziune a trecut prin clipe de groază: „Am crezut că mor. Eram desfigurată”. Ce i s-a întâmplat?

In articol:

Andreea Tonciu a trecut printr-o perioadă complicată din viața ei, după ce a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor. Bruneta a fost supusă de urgență unei operații, după ce a descoperit că, aproape de ochi, i s-a dezvoltat un chist epidermoid, fiind la un pas de comoție cerebrală.

Vedeta a povestit cum s-a întâmplat totul!

Invitată în cadrul emisiunii „Theo Show”, Andreea Tonciu a povestit cum a ajuns să fie operată de urgență după ochiul i se umflase atât de tare încât a intrat în panică. Nu a mai așteptat nicio secundă, așa că a mers la medicul dermatolog pentru a vedea despre ce este vorba. Mare i-a fost surpriză când aflat că, de fapt, punctul mic pe care îl considera coș era un chist. Bruneta risca să facă comoție cerebrală în cazul în care întârzia vizita la medic.

Andreea Tonciu, la un pas de a face comoție cerebrală

Din fericire, Andreea Tonciu este acum în afara oricărui pericol. Vedea a povestit ce a trăit în ultima perioadă, după ce a constatat că ochiul i se umflase foarte mult.

După ce a fost la cosmeticiană pentru a se pensa, aceasta, în timpul procedurii, i-a atins punctulețul de lângă ochi pe care îl considera coș. Ei bine, era vorba despre un chist pe care la activat în momentul în care cosmeticiana l-a atins cel mai probabil cu penseta.

Ulterior, ochiul i s-a umflat, așa că a mers de urgență la medicul dermatolog, acolo unde i s-a spus că necesită operație de urgență și că o posibilă întârziere ar fi adus-o în situația în care să facă comoție cerebrală.

„Am avut un chist ca un punctuleț. Ducându-mă să mă pensez la cosmeticiană, a crezut că e un coș și a umblat la el. Mi l-a declanșat și am fost umflată în jurul ochiului, mi s-a umflat și chistul și eram desfigurată la față. Am crezut că mor când m-am uitat în oglindă. Dacă nu mergeam la medic, puteam să fac comoție cerebrală. Am luat un tratament cu antibiotic, după am intrat în operație”, a declarat Andreea Tonciu în emisiunea Teo show.