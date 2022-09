Andreea Tonciu a fost operată de urgență! Bruneta, primele declarații: „Am zis că mor”

In articol:

Andreea Tonciu este foarte activă pe rețelele de socializare, însă în ultima perioadă, fanii i-au simțit absența, dar aceasta a fost motivată, spune ea, căci a fost supusă unei operații. După ce perioada grea a trecut, bruneta a făcut și primele declarații despre intervenția chirurgicală, explicând concret despre ce a fost vorba.

„Mi s-a umflat ochiul și dedesubt și pleoapa, zici că eram bătută”

Andreea Tonciu a trecut prin clipe de coșmar, asta după ce a fost nevoită să se opereze de urgență. Mai precis, nu cu mult timp în urmă, brunetei i-a apărut ceva în jurul ochiului, însă a crezut că este un simplu coș, motiv pentru care nu i-a acordat importanță.

Situația s-a agravat, însă, după ce a mers la pensat, acolo unde cosmeticiana a umblat la acel semn și totul s-a agravat. După acest episod, ochiul i s-a umflat mai rău.

”Am avut în jurul ochiului ca o cărniță crescută, nu știu ce era concret. Era exact cum se termină ochiul, n-am umblat la ea, iar înainte să plec la mare, acum două săptămâni, m-am dus la mine în cartier să mă pensez la cosmeticiana care mă pensează și a umblat la el. Atât a fost! L-a declanșat și a crescut atât de mare, mi s-a umflat ochiul și dedesubt și pleoapa, zici că eram bătută”, a declarat Andreea Tonciu, pentru Spynews.ro.

După aceea, Andreea Tonciu a făcut o vizită de urgență în cabinetul unei medic dermatolog pentru a înțelege ce se întâmplă, de fapt, iar medicul i-a spus că semnul respectiv este un chist epidermoid.

”Când m-am trezit după trei zile am zis că mor. M-am dus la doctor la dermatolog, mi-a zis că e un chist epidermoid și nu trebuia să se umble la el. Cosmeticiana a crezut că e coș, dar nu era coș, era foarte mic”, a mai zis Andreea Tonciu.

În cele din urmă, după ce a urmat un tratament, Andreea Tonciu a fost operată. Acum se simte bine, însă deocamdată nu știe cum arată zona care a fost supusă intervenției, asta pentru că este încă bandajată.

”Am urmat un tratament cu antibiotic și o cremă, iar el m-am dus și m-am operat și mi l-a scos. Sunt bandajată, astăzi mă duc să-mi schimbe bandajul să vad cum e. M-a tăiat acolo puțin. Acum mă simt bine, dar îți dai seama prin ce am trecut când m-am văzut desfigurată la față. Mai începea și fiica mea școală, am zis ce o să fac, dacă nu mă desumflu cum o să mă duc așa, dacă mă duc cu ochelari de soare o să zică lumea că uite-o și pe asta, a venit cu ochelari de soare. Sunt ok acum, nu mai sunt umflată, doar că nu știu cum arată, sunt bandajată.(...) Poți să rămâi și cu semn”, a mai zis Andreea Tonciu.

