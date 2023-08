Andreea Tonciu a investit o sumă uriașă în apartamentul în care se va muta. Focoasa brunetă nu-și dorește să stea la casă

In articol:

Andreea Tonciu are tot ce își dorește, pe lângă familia superbă pe care a întemeiat-o alături de soțul ei, Daniel Niculescu. Bruneta trăiește pe picior mare, iar acest lucru se observă cu lejeritate din postările ei de pe rețelele de socializare, acolo unde a arătat mereu tot ce apare nou în viața ei, căci nu s-a sfiit niciodată să recunoască faptul că îi place luxul.

Dacă în urmă cu câteva luni se lăuda cu bolidul pe care i l-a făcut cadou soțul ei și anunța public că are și un nou apartament luxos într-o zonă bună a Bucureștiului, acum a explicat și cum va arăta imobilul visurilor ei.

Unde se va muta Andreea Tonciu

În prezent, Andreea Tonciu locuiește alături de soțul ei și fiica lor într-un apartament superb, însă cel pe care l-au achiziționat recent este unul și mai mare, la care unii oameni pot doar să viseze. Este vorba despre un apartament în valoare de 150.000 de euro într-o zonă foarte bună a Capitalei.

Tonciu are o viață de lux. [Sursa foto: Facebook]

Tonciu a mărturisit pentru Spynews.ro că apartamentul se află acum în renovare și a dezvăluit totodată că ea și soțul ei au investit sume uriașe de bani în imobil, iar acesta este doar începutul. Soțul brunetei nu a fost prea încântat de acest aspect și i-a spus în față Andreei Tonciu că puteau să își ia o vilă superbă cu toți banii pe care i-au băgat până acum în apartamentul cu pricina.

Andreea Tonciu a fost cea care nu a vrut să se mute la vilă, preferând să stea într-un apartament. Unul dintre motive este faptul că nu vrea sub nicio formă să se mute din zona în care locuiește acum, pentru că acolo stau și mama și sora ei. Cele două o ajută foarte mult în creșterea Rebecăi, însă soțul nu este liniștit, iar peste ani dorește să se mute la curte.

„Mi-am luat un apartament mai mare decât asta în care stau și am luat totul de la 0, am turnat și șapă, am luat totul de la 0. Am băgat foarte mulți bani în el, dar mai am de băgat o grămadă. Chiar zicea și soțul meu că băgăm atâția bani în el, când puteam să ne luăm o vilă, dar mie îmi place mult aici în complexul în care stau, stăm și vis-a-vis de mama mea, iar ea mă ajută cu fiica mea, și mama și sora, de asta am vrut aici, cu toate că într-un an-doi, soțul vrea să ne mutăm”, a afirmat bruneta.

Chiar dacă se mută într-un apartament mai mare, Andreea Tonciu a recunoscut că nici acolo nu va avea suficient spațiu pentru haine și accesorii și ajunge la vorbele soțului ei.

„Oricum, casa-i casă până la urmă, copilul crește, nu mai ai loc în trei camere, oricum n-am loc nici acum, cu haine și toate nebuniile”, a încheiat Tonciu.

Andreea Tonciu nu mai are loc în casă de haine. [Sursa foto: Facebook]