Andrei Aradits și soția sa au divorțat, după 17 ani de căsnicie! Cum a primit vestea fiul lor, Eric: „Îmi pare rău”

Andrei Aradits și mama copilului său, Andreea, au decis să divorțeze după 17 ani de căsnicie. Cei doi au împreună un copil ajuns la vârsta maturității, Eric, care a acceptat cu greu decizia pe care părinții lui au luat-o.

Demersurile pentru înaintarea divorțului au fost făcute în luna septembrie a anului trecut, lucru care confirmă că relația lor nu a mai funcționat de câteva luni bune.

Invitat în cadrul unui podcast, Andrei Aradits a recunoscut că relația sa de aproape două decenii a ajuns la final, cu toate că prezentatorul TV nu a lăsat să se înțeleagă vreo clipă că în viața lui sentimentală există probleme. Nu cu mult timp în urmă, a menționat că soția sa se află în Inida, din motive profesionale, fapt care i-a adus o lipsă de disconfort din cauza faptului că îi era destul de greu să se descurce de unul singur.

Andrei Aradits și soția sa au ajuns la divorț

Andrei Aradits și fosta sa soție nu au petrecut sărbătorile de iarnă împreună, actorul avându-l alături doar pe fiul lor, Eric. Prezentatorul TV a mai declarat că soția sa a plecat în India de circa 6 luni pentru a face Yoga.

„Am divorțat. Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. E în India de vreo 6 luni de zile, face yoga. Doar eu cu el (n.r. Eric )suntem.

Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: „ok, nu-ți permiți treaba asta”. E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da.

(…) Și mie îmi pare rău. Voiam să-ți zic o chestie amuzantă pe treaba asta. Am depus actele de divorț în septembrie și termenul s-a dat abia acum.

Voiam să termin chestia asta, dacă tot am început și asta era direcția… Cred că dacă lucrurile se termină, e bine să le lași să se termine frumos, cauterizat și civilizat. Dacă vom reuși asta, rămâne de văzut”, a spus actorul, în cadrul podcastului „Vorba lui Jorge”.

Andrei Aradits a căutat validare pe aplicațiile de dating

Andrei Aradits a început sesiunile de terapie la psiholog pentru a trece mai ușor peste această schimbare în viața sa. La început, actorul a recunoscut că a căutat validare pe aplicațiile de dating, de acolo de unde s-a ales și cu câteva întâlniri, însă totul a luat sfârșit în momentul în care și-a dat seama că femeile se pot îndrăgosti de el.

„Azi am fost prima oară la psiholog. Am căutat validare de la psiholog. Lasă, că și pe Tinder am căutat validare. Da, dar am renunțat între timp. Am avut întâlniri. Dar știi de ce aveam nevoie, de validarea faptului că uite, la 50 de ani încă mai sunt posibil și am zis că «ok, lumea mă place». Doar că, la un moment dat s-a îndrăgostit o fată de mine și am că nu, gata”, mai spus acesta, în cadrul podcastului.