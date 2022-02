Andrei Bănuță, dezvăluiri uluitoare despre drama vieții sale! Nu o să îți vină să crezi prin ce a trecut artistul! "M-am îngrășat când mama era bolnavă"

In articol:

Andrei Bănuță este artist foarte apreciat de publicul român. Deși a intrat de puțin timp în industria muzicală, a reușit să câștige simpatia oamenilor foarte repede, fiind, în același timp, foarte carismatic. Piesele lui au reușit să strângă sute de mii de vizualizări, atunci când este pe scenă face un spectacol de senzație.

Andrei Bănuță, dezvăluiri despre trauma care l-a marcat

Cei care îl văd pe Andrei Bănuță, se bucură de energia și starea de bine pe care o transmite. Însă, puțini știu prin ce a trecut tânărul atunci când avea vârsta de doar 13 ani. Mama sa a murit în acea perioadă, iar asta l-a afectat enorm. Invitat în emisiunea "Duet", moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive, artistul a povestit totul despre cea mai drama vieții lui.

"Am fost foarte gras, am avut 105 kilograme. Dacă mă urcam într-un Smart, îi luam ăluia toate geamurile, nu aveai ce să faci cu mine. Era jale.(...) Mâncam 18 șnițele la o masă. Era perioada aia din viața mea, în care am scris cea mai frumoasă piesă vreodată. Pentru mine e piesa vieții mele, indiferent că o să scot piese mai vizualizate de atât. În momentul ăla am simțit că rana mea începe să se cicatrizeze.", a declarat Andrei Bănuță.

Citeste si: Pensie de 5.200 de euro/luna. Asta este suma pe care o primește lunar nevasta lui..- bzi.ro

Pentru că suferea enorm în urma pierderii mamei sale, singura cale prin care putea să își aline durerea era mâncare.

Andrei Bănuță și-a deschis sufletul și a explicat cum a reușit să se îngrașe atât de mult, alinându-și suferința.

"Am început să mănânc când mama era bolnavă. Trebuia să îmi vărs toate chestiile alea în ceva. Trebuia să îmi vărs chestiile alea în ceva. Eram un copil, aveam 13 ani. Nu puteam să fumez, să mă droghez, să beau. Îmi plăcea să mănânc și acum sunt momente în care sunt foarte supărat, iar singura terapie care pentru mine funcționează, probabil în contul emoțional al memoriei de atunci, este fix să mămnânc mult, să mă porcesc, să îmi comand fast-food și ce îmi place mie. A doua zi îmi pare rău, că mă duc la sală și fac niște eforturi.", a mai spus Andrei Bănuță, în emisiunea "Duet".

Citeste si: Andrei Bănuță și NOSFE te provoacă să le spui #PeLimbaTa cum ți se pare piesa lor!

Andrei Bănuță, faimos datorită tatălui Andrei Măruță

Acum, piesele lui sunt în top, dar înainte de asta, a avut un mentor care l-a descoperit și l-a ajutat să prindă aripi. Este vorba despre tatăl celebrei cântărețe Andra Măruță, care a fost impresionat de talentul lui și și-a dorit o colaborare. Andrei Bănuță a povestit totul despre cum s-au cunoscut și cum au ajuns să lucreze împreună.

"Primului om căruia îi datorez o treaptă în plus este tatăl Andrei Măruță. Am fost la un concurs de voce și acolo m-a văzut dumnealui. La câteva zile de la difuzare, s-a întâlnit cu verișoara mea și i-a zis că ar vrea să încerce să mai lucreze cu un artist. Am lansat prima piesă la 18 ani, datorită dumnealui.(...) Am început să scriu, dar nu pentru că îmi plăcea, ci pentru că nu aveam bani.", a mărturisit cântărețul, în emisiunea Alexandrei Ungureanu.