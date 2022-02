Andrei Bănuță și NOSFE te provoacă să le spui #PeLimbaTa cum ți se pare piesa lor!

Cei doi au lansat, „Pe Limba Ta”, o piesă care cu siguranță te va face să dansezi de la primul play, dar mai ales, care te va cu gândul mai departe decât ți-ai fi imaginat.

Fericit până peste măsură că piesa lui nu a rămas pusă deoparte, într-un sertar, Andrei Bănuță a povestit cum a luat naștere „ Pe Limba Ta ”. Un romantic incurabil, artistul a ieșit de această dată din zona sa de confort, precizând că piesa alături de NOSFE nu seamănă cu nimic din ceea ce

a lansat până în momentul de față.

„ Mi-am dorit tare mult să se lanseze piesa asta, pentru că stă în studio de ceva vreme. Mi se părea păcat să o ascult doar eu și câțiva prieteni. Am simțit că piesa asta este ceva special din prima, de când am scris-o alături de Florian Rus, Vladon și NOSFE într-o sesiune la munte, acum aproape un an. Îmi place că nu prea seamănă cu nimic din ce am lansat eu până acum.

Sunt foarte fericit și pentru faptul că NOSFE a acceptat invitația noastră pe piesă asta, că am ocazia să colaborez cu un om pe care l-am studiat muzical, nu cu mult timp în urmă. Touch-ul final în această producție a venit direct de la Matteo, acesta fiind motivul pentru care piesă vă face să dansați așa. S-a băgat singur în studio cu piesa, și când mi-a trimis varianta finală, am înnebunit! Lui trebuie să-i mulțumiți pentru energia asta a piesei! Abia așteptăm să ne spuneți în comentarii cum vi se pare piesă noastră! ”, povestește Andrei Bănuță.

La rândul său, NOSFE se arată foarte încântat de „propunerea indecentă” pe care tocmai a lansat-o alături de Andrei:

„ Am scris și înregistrat această strofă în circa 20 de minute. M-a prins pe loc și nu i-am putut rezista. Andrei Bănuță este unul dintre artiștii de viitor ai muzicii din România și asta se vede prin felul în care cântă și prin piesele pe care le lansează. Așadar, recomand această „propunere indecentă” pe note muzicale. Vă pupă UNCHIU! ”.

În vârstă de 22 de ani, Andrei Bănuță se clasează cu ușurință în topul artiștilor care reușesc să transmită o emoție aparte în momentul în care cântă.

„ Numele Tău ” , piesa dedicată în totalitate mamei sale, a reușit să ajungă la inimile tuturor ascultătorilor, fiind un strigăt de dor și de iubire.

În același timp, anul 2021 a fost cum nu se poate mai bun pentru Andrei Bănuță, piesa „ Mon Ami (RaTaTa) ”, lansată alături de Serena, reușind să intrând în topul celor mai difuzate piese la diferite posturi de radio. Până acum, „ Mon Ami (RaTaTa) ” a strâns peste 658.000 de streamuri în Spotify.

NOSFE și-a făcut simțită prezența preponderent cu SATRA B.E.N.Z.- cei care au adus stilul de muzică trap în Romania. Preponderent proiectată ca un outlaw al industriei, trupa fost rampa de lansare prin care artiștii au lansat individual și proiectele personale.

Piesele cu care NOSFE s-a auzit pe radio au fost „ File De Poveste ” (feat Raluca), „ La mare ” si „ Brasil ”. A cochetat cu zona mainstream încă de la „ Condimente ”, piesă alături de Ruby, care a strâns peste 79.700.000 de vizualizări, succes care a determinat și un cooking show prezent pe platforma lui de YouTube.

„ FATO ”, piesa pe care a lansat-o în colaborare cu NANE, are peste 1,3 milioane de streamuri pe Spotify și peste 100.000 de ascultători lunar. NOSFE a intrat, de asemenea, în peste 22 de playlist-uri editoriale cu melodiile sale.