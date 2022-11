Andrei Cordea, căpitanul FCSB, a spus adevărul despre palma primită de la Junior Morais în derby-ul cu Rapid: ”L-am enervat!”! Reacția lui Gigi Becali

In articol:

Andrei Cordea( 23 ani) a fost unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB în derby-ul de aseară cu Rapid, disputat pe Arena Națională, în etapa a -17-a din Superliga României, încheiat cu scorul de 3-1 în favoarea ”roș-albaștrilor”. Căpitan al echipei, Cordea, avea să fie extrem de fericit după meci, iar declarațiile oficiale le-a ”amânat” un pic, pentru a se bucura în vestiar alături de colegi.

”N-am văzut niciodată această echipă atât de motivată, nu le-am dat nicio şansă. Ne-am dorit foarte mult să câştigăm, nu le-am dat nicio şansă încă din minutul 1. De ce ar fi fost Rapid favorită înaintea meciului? Am fost mai motivaţi ca ei, i-am văzut că nu erau motivaţi deloc să câştige meciul, i-am simţit şi în teren, am meritat victoria 100%.” , a declarat Cordea la DigiSport după meci.

Căpitanul de la FCSB a recunoscut! ” E rivalitate mult mai mare cu Rapid decât cu Dinamo!”

Andrei Cordea, marcator al unui gol și pasator la golul trei al lui Octavian Popescu, a dezvăluit că nu s-a mai simțit atât de bine de la victoria în fața celeilalte adversare tradiționale, Dinamo, atunci când a învins cu 6-0.

Citeste si: Meme Stoica a luat foc după derby-ul FCSB-Rapid: ”Noua lor conducere e foarte sensibilă dacă aude”. Ce a putut spune despre ”gestul dezgustător” al giuleștenilor

”De când am venit aici, de un an şi jumătate, nu am mai trăit aşa ceva. Nici măcar la acea victorie cu 6-0 cu Dinamo nu am simţit echipa atât de motivată.

Citeste si: Cine este femeia care l-a dat afară pe Culiță Sterp de la concert- kfetele.ro

Citeste si: Luminița Anghel a ținut să se afle de la ea. S-a întâmplat după mai bine de 10 ani de căsnicie.- bzi.ro

Adrenalina e mult mai mare, am simțit-o clar, e rivalitate mult mai mare cu Rapid decât cu Dinamo! Nu știu cum să vă explic, ne-am motivat singuri, nu am văzut niciodată echipa asta atât de motivată, cu Neubert, cu Pintilii. Fiecare jucător a evoluat cu inima, nu am dat nicio șansă adversarului”, a mai declarat căpitanul FCSB pentru sursa menționată.

Andrei Cordea, căpitanul FCSB, a spus adevărul despre palma primită de la Junior Morais în derby-ul cu Rapid!

Andrei Cordea, căpitanul FCSB, a spus adevărul despre palma primită de la Junior Morais în derby-ul cu Rapid! Mijlocașul a recunoscut că l-a provocat pe giuleștean, care a și fost eliminat după gestul făcut.

”L-am enervat puțin, știam cum va reacționa. Am fost agresiv din primul minut, da, a fost și o tactică a mea”, a mențiomat Cordea.

Citeste si: Adrian Mutu s-a supărat rău după meciul pierdut de Rapid cu FCSB! ”Mi se par niște glumițe aiurea! Astea sunt găinării!

Ce a spus Gigi Becali despre Andrei Cordea după meciul cu Rapid. ” E bun, dar nu îmi vine să cred”

Cum era de așteptat, Gigi Becali a fost foarte fericit la finalul derby-ului FCSB-Rapid, iar despre căpitanul lui a avut numai cuvinte de laudă. Deși a dat gol și pasă de gol, latifundiarul a apreciat la jucătorul său…agresivitatea.

”Nu mă așteptam la Cordea, după cum a jucat în prima repriză, să facă pressing la 2-0. Nu m-am așteptat la asta. E bun, dar nu îmi vine să cred ce a făcut aseară.

E incredibil, mă refer la pressing. Dacă o să jucăm așa, nu stă nimeni în calea noastră. Tavi la ce a jucat aseară a fost la 60-70 la sută. Să crească așa și o să vedeți cine e Tavi Popescu”, a spus Gigi Becali, la Pro Arena.

Sursă foto Facebook FCSB