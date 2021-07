Andrei Dascălu este marele pierzător de la Survivor România 2021, după ce Zanni i-a suflat trofeul competiției din Dominicană. „Sunt împăcat cu mine!”

In articol:

Andrei Dascălu a pierdut trofeul Survivor România 2021 în fața lui Zanii, Faimosul care a ieșit în repetate rânduri favoritul publicului.

Andrei Dascălu este marele pierzător al competiției Survivor România

Războinicul știa că va avea de-a face cu unul dintre cei mai apreciați concurenți de la Survivor România 2021, însă nu și-a pierdut speranța că poate câștiga premiul de 50.000 de euro. Deși a reușit să se califice în marea finală a sezonului 2, Andrei Dascălu pierde la mustață în fața lui Zanni din echipa Faimoșilor.

„Am fost conștient că atunci când mă voi lupta cu Zanni va fi foarte greu, meciurile noastre au fost mereu foarte strânse, la fel va fi și acum. Știu că are foarte mare susținere, dar sunt mândru de mine că am ajuns până aici. Sunt recunoscător publicului care m-a adus până aici. Degeaba ești un sportiv bun dacă nu ești votat de cei de acasă, dacă nu ai un public al tău. Le mulțumesc din suflet că au fost alături de mine și că m-au ajutat să ajung până aici. Mereu am încercat să fiu cum sunt eu în viață mea de acasă.

Înainte să vin aici am vorbit cu antrenorul meu și mi-a spus că atuul meu este disciplina și să fiu la fel și aici, să nu încerc să par ceea ce nu sunt. Exact asta am făcut și sunt mândru că am reușit să ajung în finală. Mă bucur că am făcut lumea fericită. De când am ieșit pe locul doi, acum câteva luni, am simțit că am o datorie imensă față de cei de acasă. Niciodată nu am crezut că voi ajunge la Survivor, chiar dacă mi-am dorit din suflet. Când am văzut că am susțînători, am zis că trebuie să dau mai mult. Nu am crezut că pot să am atâția susținători, in afară de familie. Tot ce a ținut de mine am făcut, am ajuns aici pe criterii sportive. Acum rămâne la decizia publicului. Oricine va ieși câștigător, eu voi fi împăcat cu mine. Vom vedea cum se va desfășura la finalul Consiliului”, a spus Andrei Dascălu, în ultimul consiliu de la Survivor România.

Cine este Andrei Dascălu de la Survivor România 2021

Andrei Dascălu din Costanța a cucerit oamenii de acasă prin atitudinea sa echilibrată și performanțele sportive pe traseele din Dominicană. În vârstă de 22 de ani, Războinicul s-a calificat în marea finală Survivor România, însă a piedut în fața lui Zannidache.

Pe când avea doar 2 ani, părinții săi au decis să se stabilească în Turcia pentru următorii patru ani. El s-a reîntors în țară pentru scurt timp și la 7 ani familia acestuia s-a mutat în Spania, unde concurentul și-a început cariera sportivă.

De la 11 la 21 de ani Andrei Dascălu a făcut box în liga amatorilor și la 22 a intrat în liga profesionistă. Este campion pe sudul Angliei și este în top 10 la categoria lui în Anglia.