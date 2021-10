Andrei Leonte, apariții extrem de rare în public. Ce s-a ales de viața celui care a câștigat prima ediție a unuia dintre cele mai cunoscute concursuri de talente?

In articol:

Andrei Leonte s-a ales cu un renume în industria muzicală din România, după ce a câștigat prima ediție a unuia dintre cele mai cunoscute concursuri de talente. Tânărul, care a ajuns acum la vârsta de 32 de ani, a dezvăluit ce s-a întâmplat cu viața lui după ce a cunoscut succesul, dar și către ce domeniu și-a îndreptat

atenția, de când compune tot mai rar muzică.

Andrei Leonte, despre ce l-a făcut să renunțe la aparițiile publice

Andrei Leonte s-a bucurat de un real succes în urma câștigării celebrului concurs de talente, însă cariera lui în acest domeniu nu a avut o foarte mare continuitate, pentru că tânărul mai are și alte pasiuni, în paralel cu muzica.

Mai mult, Andrei chiar a încercat să stea departe de lumina reflectoarelor și să nu iasă prea des în public, ținându-și viața privată departe de ochii curioșilor: "N-a venit în urma unei crize sau nu a fost un click. Pur și simplu am zis să ridic două degețele când am ceva de zis și în restul timpului îmi văd de ale mele, de celelalte job-uri, de celelalte pasiuni. Am zis: 'Mai răruț, că-i mai drăguț.", a declarat Andrei Leonte, în cadrul unei emisiuni tv.

Andrei Leonte [Sursa foto: Instagram]

Andrei Leonte, pasiuni ascunse

Toată lumea a ajuns să îl cunoască pe Andrei Leonte prin prisma muzicii, însă puțini oameni știu că tânărul mai are și alte pasiuni, ce îi ocupă tot timpul.

Artistul a povestit că în prezent a fost admis la UNATC, unde studiază "Producție și film", dar mai are și trei job-uri, care îl solicită la maxim.

Andrei a dezvăluit că și-a înființat propria casă de producție, lucrează part-time pe post de copywriter și mai cochetează și cu muzica, din când în când: "Sunt copywriter part-time la o agenție, fac producție video, am o casă de producții. Cu lăutaria s-a cam terminat. Am avut ultima nuntă săptămâna trecută.", a mai adăugat Andrei Leonte, în cadrul aceleiași emisiuni.