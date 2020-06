In articol:

Andrei Ștefănescu a fost diagnosticat cu coronavirus și se află internat la Spitalul Matei Balș. Prezentatorul spune că nu știe cât va trebui să stea internat în spital.

„Mă uit la emisiune... stau cuminte în salon, nu prea îmi găsesc liniștea că nu prea am răbdare. Eu stau o zi, hai maximum două, după care încep sa fierb. Eram bine de când am venit la spital. Acum sunt la fel, iau niște medicamente, pentru că trebuie să iau medicamente, dar sunt ok, sunt bine!”, a spus prezentatorul tv în cadrul unei emisiuni tv, prin intervenție telefonică.

Andrei Ștefănescu, primele declarații de pe patul de spital.Momentul în care a aflat diagnosticul

Andrei Ștefănescu a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus, fiind asimptomatic, adică nu a avut dureri de cap, febră sau temperatură.

„Da, am avut o singură zi mai proastă, ca să zic așa, acum vreo câteva zile, dar nu am pus-o pe seama Covid. Pur și simplu a fost o zi mai proastă, pentru că era vremea cum era, ploua și am fost mai abătut, am avut o stare mai proastă, dar nu stări care să-mi dea de gândit”, a declarat Andrei Ștefănescu.

Prezentatorul a spus că este în continuare asimptomatic, dar trebuie să stea în spital în contiuare, până când două teste consecutiv vor ieși negativ.

Andreea Ștefănescu a povestit că a fost foarte greu să plece de acasă și nu știe exact cât va mai sta în spital, având în vedere că au fost pacienți care au stat și șase săptămâni.

„Eu am primit telefonul dimineața când dormeam cu toții și mi-au spus că am fost depistat pozitiv și că trebuie să mă prezint la spital. Nu-mi ardea de nimic, nici nu știu ce am pus în bagaj. Am trezit-o și pe Antonia, pe băiat nu l-am trezit, pe Ayan l-am pupat doar în somn. Mi-am luat la revedere, nu vreau să spun cum a fost... a fost greu să plec de acasă”, a mai spus Andrei Ștefănescu.

Prezentatorul a mai declarat că la Matei Balș, acolo unde este internat el, este foarte greu să intre cineva cu un pachet cu lucruri utile pentru că toată lumea este foarte speriată.

Prin intervenție telefonică a intrat și Majda, coleg lui Andrei, care a spus că nu are niciun simptom specific bolii, dar urmează procedurile legale. S-a autoizolat la domiciliu, iar fiica ei se afla la mama ei deja de câteva zile.