In articol:

Majda Aboulumosha, colega de a platou a lui Andrei Ștefănescu, a stat cu inima cât un purice când a aflat că Andrei este infectat cu coronavirus. Cum frumoasa prezentatoare a intrat în contact cu el, bineînțeles că s-a gândit că ar fi și ea infestată cu temutul coronavirus. Astfel, prezentatoarea și-a anunțat prietenii de pe Instagram că a intrat în autoizolare.

Citeste si: Tavi Clonda a aflat rezultatul testului pentru coronavirus. Chiar el a făcut anunțul: „Situația nu este ușoară deloc”

„Vreau sa va mulțumesc din suflet pentru toate mesajele pe care le-ați trimis sa vedeți cum ma simt . Au contat foarte mult și imi pare rău dacă nu am apucat sa răspund tuturor.

Sunt bine! Sunt in izolare, nu ies din casa. Am sunat la DSPB sa anunț și voi urma toate procedurile legale recomandate.

Faptul ca m-ați întrebat dacă sunt bine sau am nevoie de ceva a contat enorm pentru mine .

Aveți grija de voi și de sănătatea voastră ♥️🤗”, a transmis Majda pe Instagram.

Citeste si: Andrei Ștefănescu, primele declarații după ce a fost testat pozitiv cu COVID: „Mă simt de parcă am fost răpit de extratereștri”

Andrei Ștefănescu, Marcel Pavel și Andreea Bălan, primele declarații după ce au fost testați pentru coronavirus

În cadrul unei emisiuni tv, vedetele trustului care au participat la filmările emisiunii „Te cunosc de undeva” au vorbit despre momentele în care au aflat că unii dintre colegi sunt infectați cu coronavirus. După ce s-a aflat că Marcel Pavel este infectat, în presă s-a speculat că și Andreea Bălan ar fi fost infectată. Astfel, artista a declarat că ea nici măcar nu a fost somată să facă testul pentru că în ultimele zece zile nu mai fusese la filmări.

Citeste si: Cosmin Seleși, prima reacție după ce și-a făcut testul de coronavirus: „Sunt puțin dezămăgit...”

Citeste si: Anamaria Prodan face dezvăluiri șocante! ”Am fost despărțită de Reghecampf de patru ori!”

„Ieri am aflat că există persoane infectate. Am fost anunțată de producători, dar eu nu m-am gândit că sunt pozitivă pentru că ultima zi de filmare pentru mine a fost acum 10 zile și, atâta timp cât 10 zile nu am prezentat niciun simptom, din start m-am gândit că nu am nicio problemă.

Citește continuarea aici