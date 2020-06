In articol:

Celebra cântăreață Angela Rusu și-a încurajat fiicele spre muzică, dar ele nici nu au vrut să audă, ba chiar mai mult cele două fiice ale sale au refuzat categoric să se implice în domeniul muzical și al showbiz-ului românesc.

Luna viitoare împlinește 46 de ani și se poate considera o femeie împlinită. Angela Rusu are o carieră la superlativ, iar în plan personal se poate mândri cu o căsnicie fericită și două fiice cuminți și care deja și-au clădit deja drumul în viață. Nu a moștenit-o niciuna în muzică. Larisa are 25 de ani și este psiholog, iar Rebeca are 18 ani și în paralel cu școala, face make-up. Artista Angela Rusu a vorbit, în exclusivitate, cu WOWbiz.ro despre subiectul tabu din familia ei.

"Niciuna nu mi-a urmat în muzică, deși cea mică, Rebeca, are o voce superbă și a urmat Academia Voltaj și a studiat intens. Mi-a spus că ea nu este pentru scenă. Ele sunt foarte talentate, dar nu au temperamentul meu, energia aceasta pe care trebuie să o ai pe scenă, eu îl moștenesc pe tata la caracter. Sunt mult prea cuminți. Rebeca cumva și-a ales calea, este pasionată de make-up. Se uită la toate tutorialele despre machiaj. Când plecam prin America la concerte și o întrebam ce vrea să îi aduc, ea îmi cerea machiaje. I-am zis într-o zi să mă machieze și pe mine, și m-a machiat perfect. Când am văzut că are talent, am încurajat-o și I-am făcut un studio în Gherla unde se ocupă deja cu asta și câștigă bani frumoși pentru că are multe cliente și este foarte apreciată. PR mine mă machiază acum pentru toate concertele, aparițiile tv și, bineînțeles, o plătesc. A și investit foarte mult în machiaje de calitate, cred că peste 5.000 de euro. La anul are bacalaureatul și o încurajez să vină la București, la o facultate de management", ne-a spus Angela Rusu.

Fiica cea mare este căsătorită și este psiholog, la Sibiu. "Larisa, fata cea mare, are 25 de ani. Ea a terminat Psihologia cu nota 10 și deja profesează. Ea este stabilită la Sibiu cu soțul ei, un băiat extraordinar la care țin foarte mult și e ca și băiatul meu. Acum se pregătesc de un bebe, Larisa își dorește foarte mult, iar eu abia aștept să fiu bunică", ne-a mai spus Angela Rusu.

Angela Rusu, viață bântuită de drame

Aparent fericită, atât în viața profesională, cât și în viața personală, Angela Rusu a avut ghinion în afaceri, dar şi pe plan personal. Acum artista se află la al patrulea mariaj, are două fete din două căsătorii ulterioare, iar cea de a doua căsnicie a lăsat urme adânci în sufletul artistei îndurând bătăi cumplite timp de doi ani. În 2012 a fost prădată de hoţi, iar în în 2011 vila sa era să fie mistuită de flăcări, din cauza supraîncălzirii unui horn. “Am pierdut trei sarcini! S-a întâmplat a două săptămâni, la patru săptămâni şi ultima la opt săptămâni. Ne dorim foarte mult şi muncim. Dacă o vrea Dumnezeu să fie, probabil că nu a fost să fie, nu ştiu… Nu am nicio problemă! Sunt perfect sănătoasă. Nici Marius nu are nicio problemă de sănătate”, a declarat, acum ceva vreme, Angela Rusu.

După o muncă asiduă de aproximativ 20 de ani, banii agonisiți i-a investit într-o afacere care spera să îi asigure un trai decent ei şi familiei sale. Artista împreună cu soţul ei, Marius Moldovan, au cumpărat o fabrică veche, iar pe ruinele ei au ridicat un superb salon de evenimente, care are o capacitate de aproape 500 de locuri. 650.000 de euro au investit în acest local situat în oraşul natal al artistei şi a fost inaugurat cu mare ştaif în luna mai a anului trecut.

Doar că business-ul Angelei Rusu, evaluat la 650.000 de euro, a fost mistuit de flăcări. Sala de evenimente care funcţiona într-o veche fabrică situată în Gherla şi care avea o capacitate de 400 de locuri a ars până la temelii, în ciuda faptului că cinci echipaje autospeciale şi patru echipaje ale Serviciului de Voluntari Situaţii de Urgenţă (SVSU) Gherla s-au chinuit să stingă focul, Angela Rusu fiind, apoi și amendată.